Community: Astro atualiza sobre situação do filme

Um dos astros da série Community, Joel McHale, trouxe uma importante atualização sobre a situação do filme baseado no seriado.

Durante aparição no Jimmy Kimmel Live, o ator foi questionado sobre o tão aguardo filme. McHale confirmou que o desenvolvimento ainda está em andamento, e revelou que o início das filmagens será em junho (via The Direct).

“Estamos, estamos fazendo o filme Community em junho, então… Obrigado por lembrar”, disse ele.

O ator não revelou muito mais detalhes sobre o projeto, e admitiu não saber se o macaco da série vai aparecer no longa.

Joel McHale, Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash e Ken Jeong vão retornar para estrelar o filme. Dan Harmon, criador da série, vai escrever o roteiro junto de Andrew Guest.

Mais sobre Community

“Comédia inteligente sobre um advogado cujo diploma foi revogado e retorna para a universidade, fazendo parte de um grupo de estudo que acaba aprendendo muito mais sobre si do que fazendo sobre o trabalho do curso”, diz a sinopse.

Com Dan Harmon sendo o criador da série de comédia, o elenco conta com Joel McHale, Alison Brie, Donald Glover, Yvette Nicole Brown, Danny Pudi, Chevy Chase e Jim Rash.

Community durou seis temporadas, sendo transmitida pela NBC entre 2009 e 2015. Os diretores de Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, Anthony e Joe Russo, foram produtores.

Community está disponível no catálogo da Netflix.

