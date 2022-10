Community: Criador fala se personagem polêmico estará no filme

Enquanto a maior parte do elenco original de Community já está confirmado para retornar, o criador Dan Harmon não parece acreditar que Chevy Chase estará no elenco do filme.

Community estreou em 2009, e foi uma série de comédia aclamada por público e crítica. As aventuras do grupo de estudo durou 6 temporadas até sua conclusão em 2015, e agora, após 7 anos de espera, o público finalmente terá seu filme prometido dentro da própria série.

Ainda não foram revelados detalhes sobre a história que o longa deve contar, mas Harmon já confirmou que está escrevendo o roteiro, e que vários nomes do elenco original vão retornar.

O elenco confirmado do filme até o momento traz o retorno de Joel McHale como Jeff, Allison Brie como Annie, Gillian Jacobs como Britta, Danny Pudi interpretando Abed, Ken Jeong fará Ben Chang e Jim Rash será o reitor Pelton.

Mesmo com tantos nomes ainda faltam alguns para completar o grupo de estudos que protagoniza a série. Ainda não está confirmado se Donald Glover e Yvette Nicole Brown retornarão para os papéis de Troy e Shirley. Além deles, também tem Chevy Chase que interpretava o polêmico Pierce, e por ter saído por conta de alguns atritos, é o que os fãs menos esperam ver no filme de Community.

Dan Harmon falou em um evento recente (Via Variety), sobre as chances de Chase aparecer no filme, mesmo não dando uma resposta direta, o criador até brincou dizendo que não sabe nem se é a lei permite que o ator retorne. Veja a fala de Harmon.

“Eu nem sei se legalmente ele pode voltar. Isso pode estar fora das minhas mãos. Pode ter algo que eu possa assinar em alguma empresa de seguros. Eu realmente não sei.”

Por que Chevy Chase deixou Community?

Chevy Chase já era um astro da comédia americana antes de se juntar ao elenco de Community, mas mesmo com todo seu sucesso, na série o ator parecia não se dar bem com seus colegas de elenco e com Harmon, realmente não parecendo muito que ele queria continuar ali.

Durante a 4ª temporada o ator teria exclamado palavras racistas durante um ataque de raiva no set, o que acabou fazendo o ator ser demitido da série.

Considerando a relação conturbada do ator com a equipe, e até que seu personagem, Pierce Hawthorne, morreu na série, parece extremamente improvável que ele retorne para o filme de Community. Os fãs esperam que o mesmo não aconteça com Glover e Brown, que deixaram o programa na 5ª temporada, mas em condições bem mais tranquilas.

O filme ainda não tem data de estreia, mas você pode assistir a todas as temporadas de Community na Netflix.

