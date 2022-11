Como a bilheteria de Pantera Negra 2 se compara à de outros filmes do MCU?

Sucesso nos cinemas, Pantera Negra 2 entrou para a história com a maior bilheteria de estreia do mês de novembro. O longa faz um ótimo trabalho ao introduzir novos personagens e honrar o legado do eterno Chadwick Boseman. Mas afinal: como a bilheteria de Wakanda Para Sempre se compara aos rendimentos de outros filmes da Marvel?

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Continua depois da publicidade

Pantera Negra 2 conta com o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Mostramos abaixo como o faturamento de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre se compara ao dos outros filmes do MCU; confira.

Pantera Negra 2 tem a 8ª maior bilheteria de estreia do MCU

Segundo a revista Variety, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre faturou cerca de 180 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana de exibição.

O número ficou dentro das expectativas da Marvel – que previam rendimentos de 175 a 200 milhões.

Dessa forma, Pantera Negra 2 garante a 2ª maior bilheteria de estreia de 2022, perdendo apenas para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (que faturou 187 milhões de dólares no fim de semana de estreia).

A bilheteria de estreia de Pantera Negra 2 também é 22 milhões de dólares menor que a do primeiro filme (que chegou aos cinemas em 2018).

O filme também supera Jurassic World: Domínio. A 3ª maior bilheteria de estreia de 2022 fechou em 145 milhões de dólares.

Como citamos anteriormente, Pantera Negra 2 também garantiu a maior bilheteria de estreia do mês de novembro. O recorde anterior era de Jogos Vorazes: Em Chamas. Lançado em 2013.

Dessa forma, Pantera Negra 2 se estabelece como a 8ª maior bilheteria de estreia da Marvel. O filme perde para Vingadores: Ultimato, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Vingadores: Guerra Infinita, Os Vingadores, Pantera Negra, Vingadores: Era de Ultron e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Por outro lado, o longa supera alguns dos maiores hits do MCU, como Capitão América: Guerra Civil, Homem de Ferro 3, Capitã Marvel, Guardiões da Galáxia, Thor: Amor e Trovão, Eternos e muitos outros.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre continua em cartaz nos cinemas brasileiros. O filme deve estrear em breve no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.