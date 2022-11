Como a história de John Wick 4 prepara um quinto filme

John Wick 4 é um dos filmes mais esperados de 2023, que terá o retorno de Keanu Reeves ao papel do protagonista. O ator é um dos astros mais renomados do cinema nos últimos anos.

No entanto, a história do quarto filme parece preparar o terreno para John Wick 5, que ainda não foi anunciado pela Lionsgate. Desvendamos como o enredo de John Wick 4 pode ajudar o quinto longa-metragem.

“John Wick (Keanu Reeves) enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série”, diz a sinopse.

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, conclui a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o longa-metragem conta com as estrelas Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Laurence Fishburne, entre outros.

A Alta Cúpula pode retornar para atormentar o assassino

Aparentemente, o plano de John Wick no novo filme é fazer com que a Alta Cúpula o deixe em paz para sempre, derrubando o Marquês de Gramont (via ScreenRant).

John não parece querer destruir toda a organização, e sim levar a luta para um nível global, se aliando novamente com Winston.

Caso realmente o quarto filme não seja o final da franquia com Reeves como protagonista, um quinto filme poderia acontecer, com a mesma ameaça.

Se a Alta Cúpula fosse facilmente derrotada em John Wick 4, isso dificultaria a trama para John Wick 5 acontecer no futuro. O grupo é uma parte fundamental da franquia.

A Alta Cúpula detém muito poder, e dificilmente poderiam ser desmantelados de uma noite para outra. Enquanto ainda estiveram respirando, as chances para John Wick 5 acontecer são grandes.

O trailer de John Wick 4 ainda mostra que um quinto filme realmente pode acontecer, já que o grande foco de Wick agora é derrotar o Marquês.

Mesmo vencendo o Marquês, a Alta Cúpula possui outros membros poderosos, e por conta disso, provavelmente seria a ameaça final para uma sequência.

John Wick 4 estreia em 24 de março de 2023.

