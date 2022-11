A Marvel já se consolidou no cinema com seu universo cinematográfico, incluindo heróis como Homem de Ferro, Homem-Aranha, Capitão América ou Viúva Negra.

Introduzindo até mesmo os heróis mais secundários, como é o caso de Scott Lang, o Homem-Formiga, o MCU é repleto de história inéditas, alavancando ainda mais o personagem desconhecido do grande público.

Dividido por fases, e atualmente entrando na Fase 5, o estúdio planeja mais filmes e séries, diversificando o universo com novos personagens.

No entanto, muitos fãs se perguntam sobre como a Marvel escolhe os próximos filmes e personagens do MCU. Um dos líderes do estúdio responde a questão.

Personagens são escolhidos em um período de descanso

O produtor de Pantera Negra: Wakanda Forever (Pantera Negra 2), Nate Moore, revelou em um podcast com o jornalista Matthew Belloni sobre como os líderes da Marvel dão os próximos passos (via ScreenRant).

Segundo ele, o alto escalão se reúne para um retiro de descanso em Palm Springs, e apenas conversam entre si quais são os melhores a ganharem os projetos.

“Essas decisões são feitas de duas maneiras diferentes, para ser honesto. Você sabe, nós temos um retiro não tão secreto a cada um ou dois anos, onde vamos para Palm Springs, normalmente, e apenas conversamos sobre personagens interessantes”, disse ele.

“Também sobre histórias que adoraríamos contar: ‘Ei, se pudéssemos fazer qualquer coisa que quiséssemos, o que seria? Quem seria? Que personagens não usamos e pelos quais somos apaixonados?'”, comentou o produtor.

Moore ainda revelou que o estúdio tem mais de 50 anos de material para extrair, e não é falta de ideias, pois há muitas no ar.

Para o produtor, é preciso ser apaixonado para embarcar na aventura e desenvolver novos projetos que os fãs possam amar.

“Tende a haver um ou dois pilares que às vezes se movem, mas que começamos a construir ao redor. E coisas como o multiverso surgiram de lá, coisas como construir… até a Fase 3 em torno da Manopla do Infinito, surgiram dessas discussões porque as pessoas tinham paixão pelo material”, acrescentou o produtor.

“Se você pensar na Marvel, temos mais de 50 anos de material para extrair, então não é como se houvesse falta de ideias”, revela Moore, que continuou. “Na verdade, há uma quantidade esmagadora de ideias. E tem que ser alguém apaixonado por qualquer ideia para descobrir como colocá-la em prática.”

Atualmente em transição para a Fase 5, a chamada Saga do Multiverso vai abranger nova possibilidades, com Kang, o Conquistador sendo o grande vilão.

Vários personagens foram apresentados na Fase 4, como Eco, que ganhará sua própria série, ou mesmo o Demolidor, que terá um reboot intitulado Daredevil: Born Again.

Por sua vez, no cinema, a Marvel pretende trazer uma nova visão para o Capitão América no quarto filme do herói, com Sam Wilson assumindo o manto. Além disso, há a integração dos Thunderbolts, equipe semelhante ao Esquadrão Suicida da DC.

Com muito a explorar, a Saga do Infinito concluiu a história dos amados heróis do estúdio, abrindo portas para um novo horizonte.

Por enquanto, a Marvel Studios conta com mais planos além da Fase 5, visando a Fase 6, com filmes como Vingadores: Dinastia Kang e Guerras Secretas.

Ou seja, basta o tempo passar para que os fãs possam ver o MCU ainda mais expandido do que de costume em fases anteriores.

Os filmes e séries da Marvel podem ser assistidos no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.