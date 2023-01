Como assistir as indicações do Oscar 2023

As indicações ao Oscar 2023 acontecem nesta terça-feira (24), a partir das 10h, no teatro Samuel Goldwyn, em Beverly Hills. A transmissão também será realizada por streaming.

Descubra a seguir o que você precisar fazer para assistir ao evento online.

Onde posso assistir ao anúncio das indicações ao Oscar 2023?

O anúncio será transmitido ao vivo no canal do Oscar no YouTube, bem como no Oscar.com, e nos EUA pelo site Goodmorningamerica.com, no canal ABC News Live e Disney+.

Confira o vídeo da live das indicações:

Quem vai anunciar os indicados?

Este ano, Riz Ahmed, que foi indicado ao Oscar por sua atuação em O Som do Silêncio, e Allison Williams, estrela e produtora do filme da boneca M3GAN, vão anunciar as indicações.

Quando vai acontecer o Oscar 2023?

A 95ª edição do Oscar será apresentada por Jimmy Kimmel e realizada no dia 12 de março.

