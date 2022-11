Como Dwayne Johnson, o Adão Negro, convenceu Warner a trazer o Superman de volta

Após anos longe do cinema, o Superman retornou de forma triunfante em Adão Negro, com Henry Cavill desempenhando o papel pela quarta vez.

O novo filme da DC, embora tenha dividido a crítica internacional, expande ainda mais o universo da editora e concede oportunidades para projetos derivados.

Em um novo vídeo promocional de Adão Negro, o ator Dwayne Johnson celebrou o lançamento digital do longa-metragem, e comentou que levou anos para convencer a Warner Bros. para concluir o retorno do Superman (via ScreenRant).

“Temos que trazer de volta a força mais poderosa e imparável de todos os tempos em qualquer universo. Vocês sabem de quem estou falando, é o Superman. Esse é Henry Cavill. No final das contas, o estúdio não estava trazendo ele de volta, mas não aceitaríamos não como resposta”, disse ele.

Como mencionado anteriormente, as conversas duraram alguns anos, e para a equipe do filme, é preciso construir o universo DC com a presença do Homem de Aço.

“Isso levou anos para ser feito, e trazemos Henry Cavill de volta com conversas estratégicas. Para nós, não há uma maneira lógica de construir o Universo DC sem a força mais poderosa e o maior super-herói de todos os tempos estando de lado”, comentou o astro.

O retorno do Superman muda tudo

A volta de Cavill como Superman é a primeira conquista de Johnson com os fãs da DC, que gostariam de ver o herói de volta ao cinema.

Muito se especulava sobre sua presença no DCEU após Liga da Justiça de Zack Snyder, com um possível reboot acontecendo em The Flash.

No entanto, seu retorno evita um grande problema do filme com Ezra Miller, que não deve fazer com que a Supergirl seja a substituta do Superman no DCEU.

Além disso, um novo filme do Superman estava em desenvolvimento antes do retorno de Cavill, com o roteirista Ta-Nehisi Coates. O projeto ainda continua nos planos da DC, embora não pareça ser ligado ao universo principal.

Embora Cavill estivesse longe da DC, a presença do Superman ainda era sentida, visto que em Shazam! ele apareceu com o rosto cortado, e na série Pacificador foi visto nas sombras.

Adão Negro está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.