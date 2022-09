Como Constantine 2 pode se inspirar em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Anunciado recentemente pela Warner, Constantine 2 contará com a volta de Keanu Reeves como o protagonista e o retorno de Francis Lawrence na direção. A sequência chega aos cinemas mais de 15 anos após o lançamento do filme original – e para reconquistar os fãs, pode se inspirar em elementos de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Segundo informações prévias, divulgadas pelo site Deadline, a continuação de Constantine será escrita por Akiva Goldsman, que também atua como produtor-executivo junto de J.J. Abrams e Hannah Minghella.

O filme da DC, lançado em 2005, contou com uma sólida bilheteria de 230 milhões de dólares. Constantine, no entanto, falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 46% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo como o novo Constantine pode se inspirar em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, um dos maiores sucessos da Marvel.

No estilo da Marvel, Constantine pode trazer outras versões do herói

Como Constantine é ambientado em um universo de magia e ocultismo, a recém-anunciada sequência pode aproveitar uma oportunidade de ouro: a inclusão de outras versões do personagem-título.

O enorme sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa – que traz a volta de Tobey Maguire e Andrew Garfield como versões alternativas de Peter Parker – provou que um time de diferentes atores no papel de um mesmo personagem pode funcionar muito bem.

Como Keanu Reeves já foi confirmado na sequência, o filme pode trazer também Matt Ryan (o intérprete de Constantine no Arrowverso) e Jenna Coleman (a Johanna Constantine de Sandman).

Quando a primeira versão de Constantine chegou aos cinemas, o panorama dos filmes de super-heróis era bem diferente.

Franquias como Quarteto Fantástico e X-Men se passavam em universos particulares. Crossovers (como os que acontecem no MCU) não existiam – pelo menos não da maneira como acontecem atualmente.

Constantine representou uma mudança importante no gênero. Afinal de contas, sua trama foi ambientada em um universo bem mais sobrenatural do que heroico.

A sequência, que também é dirigida por Francis Lawrence, tem tudo para seguir a mesma perspectiva. Porém, com a expansão das possibilidades nos filmes de super-heróis, o novo longa pode contar com a participação de outros personagens da DC.

Vale lembrar que as 3 versões de Constantine têm características muito diferentes – mas compartilham aspectos em comum.

O Constantine de Matt Ryan, por exemplo, é bem mais fiel ao personagem das HQs, tanto no visual quanto na personalidade.

A Johanna Constantine da série Sandman, por outro lado, representa com maestria outros aspectos da figura, principalmente no quesito das investigações sobrenaturais.

Ou seja: com a introdução dessas outras versões, a continuação de Constantine pode criar um momento tão épico quanto a chegada de Andrew Garfield e Tobey Maguire em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Até o momento, Constantine 2 não tem data de estreia. Outras produções da DC estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.