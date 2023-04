Como o elenco de Guardiões da Galáxia Vol. 3 salvou James Gunn

Guardiões da Galáxia Vol. 3 encerra a trilogia da equipe, marcando a despedida de James Gunn da Marvel como um dos filmes mais importantes do atual MCU. Há alguns anos, no entanto, o cineasta chegou a ser demitido do estúdio e agora sabemos como o elenco de Guardiões salvou a carreira dele.

Em 20 de julho de 2018, Chris Pratt e o resto do elenco entraram em desespero quando Gunn, seu amigo íntimo e cineasta dos filmes Guardiões da Galáxia, havia sido demitido do cargo de diretor de Guardiões da Galáxia Vol. 3 depois que personalidades conservadoras, irritadas com suas opiniões liberais francas no Twitter, ressurgiram tweets de uma década em que ele fez piada sobre estupro e pedofilia.

Pratt contou ao THR sobre quando estava na igreja, procurando consolo e o sermão daquele dia envolveu a história dos israelitas circulando as muralhas de Jericó por sete dias. No sétimo dia, os israelitas gritaram, e as muralhas desmoronaram, um conto de perseverança.

“Naquele momento, eu fiquei tipo, ‘Isso é sobre James. James vai conseguir isso. Vai ficar tudo bem'”, disse o ator.

Poucos dias antes, Pratt havia assumido a liderança na organização de uma carta aberta à Disney pedindo que Gunn fosse reintegrado. Ele pediu ajuda da descendente da família Kennedy, sua sogra Maria Shriver para orientação.

Enquanto Pratt e outros trabalhavam nos bastidores – ele e Zoe Saldaña viajaram para a sede da Marvel para se encontrarem em particular com o presidente e diretor criativo Kevin Feige, o co-presidente Louis D’Esposito e a então chefe de produção Victoria Alonso.

Já Dave Bautista, o Drax, tomou um caminho menos sutil, criticando a Disney no Twitter: “Nauseante trabalhar para alguém que empoderaria uma campanha de difamação por fascistas”.

“Dave e Chris são tão diferentes em suas abordagens”, apontou James Gunn. “Chris pensa: ‘Como fazemos isso metodicamente e damos um passo de cada vez?’ Dave está tipo, ‘F*da-se’. “

Mas todos eles largaram tudo para ajudar o diretor que levou os Guardiões da Galáxia para as telonas.

“Este foi um homem que se arriscou em nós, e fazia sentido para nós apoiá-lo quando ele mais precisava”, diz Saldaña.

