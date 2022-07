Como Seria se?: Filme da Netflix com atriz de Riverdale ganha trailer; veja

A Netflix divulgou o trailer de Como Serie se…?, seu novo filme com uma das principais estrelas de Riverdale.

Lili Reinhart se junta com o ator Luke Wilson, conhecido por Stargirl, para a comédia romântica inédita do streaming (via We Got This Covered).

O trailer acompanha Natalie, uma universitária que acaba ficando com um de seus amigos enquanto está prestes a se formar.

Porém, as coisas parecem mudar, e ela faz um teste de gravidez. O grande problema é que, “e se isso fosse acontecer?”. Um dos testes dá negativo, enquanto em outra possibilidade, dá positivo. Agora, Natalie precisa viver enquanto cuida de sua filha, e lida com seu novo trabalho.

Veja o trailer, abaixo.

Meu primeiro filme com a Lili Reinhart vem aí e eu não sei se tô pronta! Como seria se…? chega dia 17 de agosto. pic.twitter.com/R4NQxCcKlJ — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 19, 2022

Mais sobre Como Seria se…?

“Na véspera de sua formatura na faculdade, a vida de Natalie diverge em realidades paralelas: uma em que ela engravida e permanece em sua cidade natal para criar seu filho e outra em que ela se muda para Los Angeles para seguir sua carreira dos sonhos”, diz a sinopse.

Além de Lili Reinhart e Luke Wilson, o elenco ainda conta com Andrea Savage, Nia Long, Danny Ramirez, entre outros nomes.

A direção fica por conta de Wanuri Kahiu. April Posser assina o roteiro.

Como seria se…? chega em 17 de agosto, na Netflix.

