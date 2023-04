Como The Flash muda 3 filmes da DC

O filme The Flash, definitivamente, é um dos lançamentos mais aguardados da DC nos cinemas. Protagonizado pelo polêmico Ezra Miller, o filme chega aos cinemas em junho – e de acordo com os trailers que já foram divulgados, contradiz a trama de 3 dos longas mais populares da DC.

“Mundos colidem quando Barry usa seus superpoderes para viajar no tempo e mudar os eventos do passado. Mas quando tenta salvar sua família e acaba, sem querer, alterando o futuro, Barry fica preso em uma realidade na qual o General Zod está de volta, ameaçando colocar o mundo em risco”, diz a sinopse de The Flash.

Além de Ezra Miller (Animais Fantásticos) no papel titular, o elenco de The Flash conta também com Michael Shannon (Batman vs Superman: A Origem da Justiça), Ron Livingston (Invocação do Mal), Maribel Verdú (Elite), Kiersey Clemons (Liga da Justiça de Zack Snyder), Antje Traue (O Homem de Aço) e Michael Keaton (Homem-Aranha: De Volta ao Lar).

Mostramos abaixo como a trama de The Flash altera aspectos importantes de 3 filmes da DC; confira! (via ScreenRant)

The Flash contradiz Liga da Justiça e outros filmes da DC

No universo cinematográfico da DC, The Flash aborda o conceito do Multiverso – mas os poderes de Barry Allen acabam por contradizer a trama de três importantes filmes da DC, incluindo Liga da Justiça.

Nos primeiros dois trailers de The Flash, Barry Allen viaja no tempo e retorna ao dia da morte de sua mãe, Nora Allen.

Como você já pôde perceber na sinopse que citamos acima, a viagem no tempo será um dos elementos mais importantes do novo filme.

Ao que tudo indica, os planos de Barry Allen sairão pela culatra, servindo como uma espécie de pontapé inicial para a adaptação do arco “Flashpoint” nos cinemas.

No entanto, o fato de Barry Allen conseguir viajar pelo tempo e interagir com os eventos do passado contradiz os eventos de três filmes do DCEU: Batman vs. Superman, Liga da Justiça e Liga da Justiça de Zack Snyder.

Em Batman vs. Superman, por exemplo, uma versão futura do Flash aparece para alertar Bruce Wayne sobre a ameaça do Superman.

No filme, Barry Allen surge por meio de um portal – que de acordo com o diretor Zack Snyder, é um dos dois portais que seriam abertos pelo Ciborgue no futuro.

O Flash escolhe o portal errado, e por isso, Barry Allen aparece para Bruce Wayne antes mesmo da formação da Liga da Justiça.

Já na Liga da Justiça de Zack Snyder, Barry explica que “a viagem no tempo funciona de maneira diferente quando ele atinge uma certa velocidade.

“Nas duas vezes em que o Flash faz uma ‘viagem no tempo’ na Liga da Justiça de Zack Snyder, Barry estava simplesmente rebobinando o tempo, em vez de viajar por ele”, diz o site ScreenRant.

O filme do Flash também parece contradizer a versão original de Liga da Justiça, que chegou aos cinemas em 2017. O longa, vale lembrar, não utiliza o conceito de viagem no tempo em sua trama.

No corte de Zack Snyder, por outro lado, Barry discute seus poderes de viagem no tempo com Bruce Wayne antes de utilizá-los em suas situações diferentes: na ativação da Caixa-Mãe para a ressurreição do Superman, e na luta final contra o Lobo da Estepe.

Também é importante lembrar que, de acordo com tudo que foi estabelecido até o momento, a Liga da Justiça de 2017 faz parte do cânone do DCEU. Porém, um momento importante do trailer de The Flash sugere o contrário.

Na prévia, Barry Allen e Bruce Wayne discutem a possibilidade do protagonista voltar ao passado para salvar Nora Allen – o que não faria sentido se o Batman já conhecesse toda a extensão dos poderes do Flash.

Para viajar ao passado, Barry precisa saber exatamente como seus poderes de viagem do tempo funcionam. Nesse sentido, a Liga da Justiça de Zack Snyder pode ser caracterizada como o verdadeiro prólogo do longa, já que o filme de 2017 não fala sobre o assunto.

The Flash estreia nos cinemas brasileiros em 15 de junho de 2023.

