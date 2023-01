Como Treinar o Seu Dragão vai ganhar remake em live-action

Como Treinar o Seu Dragão se tornou um grande sucesso entre o público infantil com suas animações, e agora vai ganhar um remake em live-action.

Segundo um Insider, o diretor e escritor do primeiro filme, Dean DeBlois vai dirigir e escrever uma adaptação live-action.

Continua depois da publicidade

A Universal Pictures está desenvolvendo o remake, embora não esteja claro quem poderá fazer parte do elenco do longa (via CBR).

Por enquanto, o projeto live-action continuará o enredo da franquia, adaptando o primeiro filme da trilogia.

Até o momento, não foi revelado maiores detalhes sobre o live-action de Como Treinar o Seu Dragão, e nem uma data de lançamento.

Mais sobre Como Treinar o Seu Dragão

“Soluço é um jovem viking que não tem capacidade para lutar contra os dragões, como é a tradição local. Sua vida muda quando ele ajuda um dragão que lhe mostra toda a verdade. Juntos, eles tentam provar que dragões e humanos podem ser amigos”, diz a sinopse.

O primeiro filme animado, lançado em 2010, contou com Chris Sanders e Dean DeBlois na direção.

O elenco de voz contou com Jay Baruchel, Gerard Butler, Kristen Wiig, Jonah Hill, America Ferrera, T. J. Miller, Christopher Mintz-Plasse, entre outros.

A franquia Como Treinar o Seu Dragão está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.