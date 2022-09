Compositor de Star Wars recebe grande honra da rainha Elizabeth II

O icônico compositor de Star Wars, Jurassic Park, Superman e Indiana Jones, John Williams, recebeu uma grande honraria da rainha Elizabeth II antes dela falecer.

Williams é um renomado músico na indústria cinematográfica, e é conhecido por sua longa parceria como o diretor Steven Spielberg.

Antes do falecimento, a rainha do Reino Unido, Elizabeth II, nomeou ao lendário compositor o título de cavaleiro honorário. Bob Iger, ex-CEO da Disney, também está na lista (via ScreenRant).

Ele está sendo premiado por serviços à música cinematográfica, com seu nome sendo recentemente adicionado a uma lista de prêmios honorários para estrangeiros.

A honraria reconhece que mesmo aqueles que não sejam cidadãos do Reino Unido e contribuíram de forma excepcional ao país, possam receber o prêmio.

O retorno para a franquia Indiana Jones

Presente em todos os filmes da saga Indiana Jones, o compositor foi o que mais trabalhou com Spielberg ao longo de sua carreira.

Ele vai retornar para o quinto filme da franquia, que será estrelado por Harrison Ford. Além disso, será seu último trabalho antes da aposentadoria.

Mesmo que seja o fim para Williams, ele está deixando um legado enorme, tendo contribuído para as principais franquias, desde Star Wars até Harry Potter.

Indiana Jones 5 chega aos cinemas em 30 de junho de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.