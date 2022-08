Compositora admite decepção com cancelamento de Batgirl

A compositora de Batgirl, Natalie Holt, admitiu estar decepcionada com o cancelamento do filme.

O corte de gastos da Warner Bros. Discovery já começou, e o machado ceifou Batgirl, Scoob: Holiday Haunt e a série Strange Adventures. Titãs e Patrulha do Destino podem ainda serem canceladas.

Holt, que trabalhou em Loki e Obi-Wan Kenobi, revelou que compôs cerca de uma hora e meia da trilha sonora de Batgirl, e disse que trabalhava há um ano (via ComicBook).

“Eu tinha escrito cerca de uma hora e meia de música. Estou trabalhando nisso há um ano. Então, sim, é muito triste o que aconteceu”, disse ela. “Então é uma pena que não vai estar lá fora no mundo depois de todo esse tempo, como ter passado um ano trabalhando nisso. É muito decepcionante.”

Ela ainda comentou que é uma grande vergonha o descarte do filme, e agradeceu trabalhar com as pessoas envolvidas no projeto.

“Eu não sei. Eu acho que é uma grande vergonha. Foi um prazer trabalhar com as pessoas envolvidas, mas é tudo o que posso dizer”, comentou Holt.

Atriz pode aparecer em outros filmes da DC

A atriz de Batgirl, Leslie Grace, ainda está na mira da Warner Bros. Discovery, e pode aparecer em outros filmes da DC.

Um novo relatório da Variety afirma que Michael De Luca e Pam Abdy, chefes da Warner Bros. Pictures Group, consideram a atriz para futuros filmes na DC (via ScreenRant).

Não está claro se ela vai voltar em algum projeto já anunciado, mas, o estúdio gostaria de trabalhar novamente com Grace.

Quanto ao restante do elenco, que inclui Brendan Fraser, além dos diretores Adil El Arbi e Bilall Fallah, nada foi revelado.

