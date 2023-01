Confira os esnobados do Globo de Ouro 2023

A 80ª edição do Globo de Ouro aconteceu na última noite de terça-feira (10), e apresentou os vencedores nas mais variadas categorias. No entanto, é claro, muitos atores e atrizes foram esnobados no Globo de Ouro 2023.

A disputa dos filmes foi bastante acirrada, com Austin Butler surpreendendo todos ao vencer como Melhor Ator de Filme de Drama por Elvis, superando Brendan Fraser em The Whale (via THR).

Enquanto Os Fabelmans venceu na categoria de Melhor Filme, outras produções como Avatar: O Caminho da Água, Top Gun: Maverick, Women Talking e Glass Onion: Um Mistério Knives Out, não ganharam em nenhuma categoria. O filme O Menu também não conseguiu vencer.

Na categoria de Melhor Canção Original, as estrelas Lady Gaga, Rihanna e Taylor Swift viram M.M. Keeravaani de Revolta, Rebelião, Revolução levar a melhor.

Além disso, nas categorias de atuação nos filmes, Viola Davis, Michelle Williams, Jamie Lee Curtis, Brendan Gleeson e Brendan Fraser foram derrotados por Cate Blanchett, Angela Bassett, Ke Huy Quan e Austin Butler, respectivamente.

Dominic West e Elizabeth Debicki em The Crown 5.

The Crown não levou a melhor nas categorias da TV

No lado da TV, a série Hacks, vencedora do Globo de Ouro na última edição, não repetiu seu feito, com Abbott Elementary vencendo na categoria de Melhor Série de Comédia.

Enquanto isso, a favorita The Crown, da Netflix, foi derrotada por A Casa do Dragão, da HBO Max, junto de uma lista que contava ainda com Better Call Saul, Ozark e Ruptura.

As séries Wandinha e Only Murders in the Building também foram esnobadas na nova edição do Globo de Ouro.

Já nas categorias de atuações em séries, Bob Odenkirk não ganhou por ator em série de drama e Jenna Ortega por atriz em série de comédia também não levou a melhor.

Outros favoritos como Bill Hader, Henry Winkler e Sheryl Lee Ralph foram esnobados pela premiação. Donald Glover também não conseguiu ganhar o prêmio como melhor ator em série de comédia por Atlanta.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.