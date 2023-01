Confira os favoritos para o Oscars de acordo com sites de apostas

A cerimônia de número 95 do Oscars vai ser realizada no dia 12 de março em Los Angeles, e será um dos eventos mais aguardados dos últimos anos. Já a lista de candidatos à premiação será divulgada em breve, oficialmente no dia 24 de janeiro. Estamos aguardando ansiosamente!

Enquanto a lista não sai, os favoritos deste ano para a gloriosa cerimônia da academia de Hollywood já estão sendo especulados por críticos de cinemas e por sites de apostas. Sendo assim, vamos dar uma olhada em quatro filmes altamente cotados para as principais premiações da noite de gala do Oscars 2023.

1 – Os Fabelmans

Os Fabelmans fez sua estreia no Festival de Toronto e o lançamento foi memorável, sendo altamente aclamado pelo público. O filme inspirado na infância de Steven Spielberg é o grande favorito ao prêmio de Melhor Filme, com a cotação de 2.25 no site de apostas Betano Brasil.

Desde o seu lançamento, Os Fabelmans já venceu diversas premiações internacionais, e a mais recente foi a prestigiada estatueta de Melhor Filme na cerimônia do Globo de Ouro.

A cotação do site de apostas Betano é 2.25, o que indica um retorno de R$225 para quem apostar R$100. Como já era de se esperar, Spielberg também é franco favorito na categoria de Melhor Diretor, com a cotação 1.40.

2 – Os Banshees de Inisherin

Opinião unânime entre críticos de cinema, Os Banshees de Inisherin foi apontado com um dos melhores filmes do ano no Festival de Veneza, e também pode ser o grande premiado da noite.

O filme se passa em uma fictícia ilha irlandesa, e conta a dramática porém interessante história de um grupo de amigos que envelhece em um lugar sombrio e extremamente remoto.

Estrelado por Colin Farrell e Barry Keoghan, o longa-metragem irlandês também deve receber destaque nos prêmios individuais. Farrell está muito bem cotado na categoria Melhor Ator (2.70), atrás apenas de Brendan Fraser, o grande favorito.

3 – Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é sem dúvida um dos filmes mais fascinantes do ano. Misturando drama, comédia e ficção científica, a obra dirigida pela dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinert têm grandes chances de ser premiada na noite de gala em Hollywood.

No momento, Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o terceiro longa mais bem cotado na categoria de Melhor Filme (3.20). Destaque também deve ser dado a interpretação de Michelle Yeoh, uma das principais candidatas a indicação para o prêmio de Melhor Atriz.

As grandes favoritas na categoria são Cate Blanchett (1.8), Michelle Yeoh (2.25), e Michelle Williams (12.0), que interpreta a mãe de Steven Spielberg no filme Os Fabelmans.

4 – Avatar: O Caminho da Água

A sequência do mega sucesso Avatar demorou treze anos para chegar às telas de cinemas mas não decepcionou aos fãs da franquia. Atualmente, o filme não aparece entre os principais favoritos ao maior prêmio de Hollywood, mas pode surpreender.

Porém, não há dúvidas que Avatar será indicado em diversas categorias técnicas já que o filme é um verdadeiro espetáculo gráfico e visual. James Cameron aparece bem cotado na categoria de Melhor Diretor, mas a tendência é que a estatueta vá mesmo para Steven Spielberg. Atualmente, a cotação para Avatar vencer o prêmio de melhor filme é 18. Ou seja, quem apostar R$100 pode garantir R$1800 de lucro.

