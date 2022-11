Conheça filme sobre o Racionais MC’s que todo mundo está vendo na Netflix

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, o documentário Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo se tornou um verdadeiro hit na plataforma. O filme brasileiro não demorou a superar alguns dos maiores sucessos do streaming, garantindo posições de destaque no Top 10 de produções mais assistidas.

Dirigido por Juliana Vicente, essa produção documental acompanha a origem e a ascensão dos Racionais MC’s – o grupo de rap mais influente do Brasil.

No documentário, os fãs podem conferir entrevistas com os integrantes do grupo, especialistas na indústria musical e muito mais.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a estreia e o sucesso de Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo na Netflix; confira.

Tudo sobre Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo na Netflix

Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo chegou ao catálogo da Netflix em 16 de novembro.

Menos de 24 horas depois, o filme passou a figurar no Top 10 do streaming. Até o fechamento dessa matéria, o documentário dos Racionais está no Número 1, ultrapassando sucessos como Uma Quedinha de Natal e As Cores do Amor.

“Com seus protestos em forma de música, o lendário grupo de rap Racionais MC’s transformou a poesia de rua em um movimento poderoso no Brasil e no mundo”, afirma a sinopse oficial do documentário.

O filme traz cenas inéditas que foram gravadas no decorrer das mais de três décadas de carreira do grupo – além de entrevistas exclusivas e, é claro, muita música.

Um dos objetivos do documentário é reforçar o impacto e o legado dos Racionais na música brasileira, desde os primeiros shows do grupo, nas ruas de São Paulo, até a atualidade.

Como citamos anteriormente, o documentário de Racionais MC’s tem direção de Juliana Vicente. O longa é uma produção da Preta Portê Filmes. A direção de arte fica por conta de Isabel Xavier, e a direção de fotografia é de Flávio Rebouças, Rodrigo Machado e Carlos Firmino.

O grupo Racionais MC’s, para quem não conhece, é o conjunto de rap mais importante e influente do Brasil.

Fundado em 1988, o Racionais MC’s é formado pelos rappers Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay.

As canções dos Racionais, primordialmente, demonstram a preocupação em denunciar a destruição da vida de jovens negros e pobres das periferias brasileiras – além do envolvimento do racismo na sustentação da miséria e da violência.

Temas como a brutalidade policial, o crime organizado e as ações opressivas do estado também são recorrentes nas letras do grupo.

Os Racionais MC’s são responsáveis pelos discos Raio X Brasil (1993), Sobrevivendo no Inferno (1997), Nada Como um Dia Após o Outro Dia (2002) e Cores & Valores (2014).

Você já pode conferir a produção brasileira Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo na Netflix. Veja abaixo o trailer.

