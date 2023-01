Conheça I Wanna Dance with Somebody, o novo filme sobre Whitney Houston

I Wanna Dance With Somebody: A História de Whitney Houston é a nova cinebiografia de artista da música, seguindo o sucesso de Bohemian Rhapsody e Rocket Man. Vamos ver o que esperar do filme.

Celebrada e controversa, Whitney Houston marcou gerações, embora tenha falecido muito jovem, com evidências de uso de cocaína. O longa-metragem aborda a trajetória dela, celebrando sua carreira e música, como evidencia a sinopse:

Continua depois da publicidade

“Uma celebração alegre, emocionante e comovente da vida e da música de Whitney Houston, uma das maiores vocalistas pop de R&B de todos os tempos, acompanhando sua jornada da obscuridade ao estrelato musical”.

O filme evita o assunto ainda tenso de quem estava fornecendo drogas a Houston e que, portanto, efetivamente possibilitou sua triste morte, e simplesmente não menciona que a própria filha adulta de Houston morreu apenas três anos depois de uma maneira terrivelmente semelhante.

O filme também não menciona a teoria do documentário Whitney, de Kevin Macdonald, de que Houston foi abusada sexualmente quando criança por um primo. Assim sendo, a obra esquiva-se das questões mais difíceis acerca da vida da artista.

O elenco e equipe de I Wanna Dance With Somebody

Em I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston é interpretada por Naomi Ackie, mais conhecida pelos seus papeis em Star Wars: A Ascensão Skywalker, Lady Macbeth e Teia de Corrupção. A atriz está sendo muito elogiada pela sua performance.

O restante do elenco é completado por Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams e Clarke Peters.

A direção é de Kasi Lemmons, que já trabalhou em Mulheres do Movimento, A Vida e a História de Madam C.J. Walker e Luke Cage, da Netflix.

O roteiro é de Anthony McCarten, que também escreveu Bohemian Rhapsody, A Teoria de Tudo, O Destino de uma Nação e Dois Papas.

O que os críticos estão dizendo sobre I Wanna Dance With Somebody

No Rotten Tomatoes, I Wanna Dance with Somebody: A História de Whitney Houston acumula 45% de aprovação, com 117 críticas contabilizadas. É uma taxa bem baixa, mostrando que os críticos não aprovaram muito o filme.

“Outra wiki-cinebiografia para o bem da posteridade, o relativamente assistível I Wanna Dance with Somebody deixa você se sentindo como se estivesse no palco com Whitney Houston, mas sem conseguir dançar com ela”, diz o consenso dos críticos.

Já a audiência foi mais favorável em relação ao longa-metragem. A aprovação da audiência é de 92%, com mais de 1000 contabilizadas. Ressaltando que, no exterior, o filme já estrelou em diversos países.

Os que gostaram do filme ressaltaram a interpretação de Naomi Ackie como Whitney Houston, enquanto outros elogiaram a forma como o filme traz curiosidades sobre a celebridade.

A bilheteria, contudo, não tem sido tão favorável. Desde que estreou em diversos países em 23 de dezembro de 2022, o filme arrecadou US$ 41 milhões, tendo custado US$ 45 milhões.

Via de regra, os filmes precisam arrecadar o dobro do orçamento para começarem a lucrar, visto que os gastos de marketing não são contabilizados no orçamento geral.

I Wanna Dance with Somebody: A História de Whitney Houston está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.