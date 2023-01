Conheça Os Fabelmans, novo filme de Steven Spielberg e grande vencedor do Globo de Ouro

Os Fabelmans saiu como grande vencedor do Globo de Ouro de 2023. O novo filme de Steven Spielberg, que é inspirado na adolescência do cineasta, foi indicado a 5 categorias da premiação, vencendo nas duas mais importantes: Melhor Filme e Melhor Diretor. No Brasil, o filme estreia na próxima quinta-feira (12 de janeiro).

Além de levar as estatuetas de Melhor Filme Dramático e Melhor Diretor, Os Fabelmans foi indicado a mais três categorias do Globo de Ouro: Trilha Sonora, Roteiro e Atriz (Michelle Williams).

Embora tenha ganhado o coração da crítica especializada, Os Fabelmans se destaca como a pior bilheteria da carreira de Spielberg. Com um orçamento de 40 milhões de dólares, o longa só faturou (até o momento) 16 milhões.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de Os Fabelmans no Brasil; confira!

De que fala a elogiada trama de Os Fabelmans?

Como citamos anteriormente, Os Fabelmans é inspirado na adolescência de Steven Spielberg e no início da jornada cinematográfica do diretor.

Steven Spielberg, vale lembrar, é um dos cineastas mais influentes de todos os tempos, conhecido como “pioneiro dos blockbusters” e responsável por hits como Tubarão, A Lista de Schindler, O Resgate do Soldado Ryan, Jurassic Park e AI: Inteligência Artificial.

Em Os Fabelmans, Spielberg aborda a história de Sammy Fabelman – uma versão fictícia de si mesmo – um jovem cineasta que, ao explorar o poder do cinema, começa a descobrir a verdade sobre sua família disfuncional.

“Filmes são sonhos que você nunca esquece. Um retrato profundamente pessoal da infância americana do século 20, Os Fabelmans, de Steven Spielberg, narra a história de um jovem que descobre um segredo familiar devastador e revela o poder dos filmes para nos ajudar a ver a verdade sobre os outros e sobre nós mesmos”, afirma a sinopse oficial de Os Fabelmans.

Elenco de Os Fabelmans é repleto de astros de Hollywood

Além de sua história tocante, Os Fabelmans se destaca pela ótima direção de Spielberg e por seu elenco de estrelas.

O elenco de Os Fabelmans é liderado pelo jovem Gabriel LaBelle (Vingança Sabor Cereja) como o protagonista Sammy Fabelman.

Paul Dano, o Charada de Batman, vive Burt Fabelman, o pai de Sammy, que trabalha como engenheiro de computação. O personagem é baseado em Arnold, o pai de Spielberg.

Michelle Williams, de filmes como Manchester à Beira Mar e séries como Fosse/Verdon, vive Mitzi Schildkraut-Fabelman, a mãe de Sammy, uma talentosa pianista. Ela é baseada em Leah Adler, a mãe de Spielberg.

Seth Rogen (Vizinhos) completa o elenco principal de Os Fabelmans como Bennie Loewy, o melhor amigo de Burt, que se torna uma espécie de “tio postiço” para Sammy.

O elenco de Os Fabelmans conta também com Gabriel Bateman (Stalker), Julia Butters (Era Uma Vez em Hollywood), Jeannie Berlin (The Night Of) e Robin Bartlett (American Horror Story).

Quando o novo filme de Steven Spielberg estreia no Brasil?

Os Fabelmans estreia nos cinemas do Brasil inteiro nesta quinta-feira, 12 de janeiro. De acordo com o consenso do Rotten Tomatoes, vale a pena assistir ao filme nas telonas.

“Parte livro de memórias, parte homenagem ao poder do cinema, Os Fabelmans deixa Steven Spielberg cavar as raízes familiares que o ajudaram a se tornar um amado cineasta – e prova que ele não perdeu seu toque mágico”, afirma o site.

A partir de 12 de janeiro, você pode conferir Os Fabelmans nos cinemas brasileiros. Veja abaixo o trailer!

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.