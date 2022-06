Conheça os novos personagens de Jurassic World: Domínio

Jurassic World: Domínio é, definitivamente, um dos lançamentos mais aguardados de 2022. Já em cartaz, o longa estreia no Brasil antes de chegar aos cinemas americanos. Além de trazer de volta algumas das figuras mais icônicas de Jurassic Park, o longa introduz novos personagens que têm tudo para conquistar o público internacional.

“Quatro anos após a destruição da Isla Nublar, os dinossauros vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores do planeta”, afirma a sinopse oficial de Jurassic World 3.

No novo longa, Chris Pratt (Os Guardiões da Galáxia) e Bryce Dallas Howard (Black Mirror) retornam como os protagonistas Owen e Claire. O filme também conta com o retorno de Laura Dern (Big Little Lies), Sam Neill (The Tudors) e Jeff Goldblum (Thor: Ragnarok).

Além disso, Jurassic World: Domínio traz a estreia de três novos personagens – confira abaixo tudo que você precisa saber sobre cada uma deles.

DeWanda Wise integra o elenco de Jurassic World: Domínio como Kayla Watts

Um dos novos reforços ao elenco de Jurassic World: Domínio é o de DeWanda Wise. No novo filme, a atriz interpreta a ex-pilota militar Kayla Watts.

“Kayla Watts agora voa para qualquer lugar – quando o pagamento compensa”, afirma a descrição da personagem.

Em uma entrevista recente, a co-roteirista de Domínio comparou Kayla a um verdadeiro ícone do cinema: Indiana Jones.

“A Kayla é uma mulher livre, cheia de ousadia. Ela vem de um universo bem diferente: o submundo criminoso do mercado de dinossauros”, comentou Emily Carmichael.

DeWanda Wise, a intérprete de Kayla, é conhecida por performances em filmes como o faroeste Vingança & Castigo, sucesso na Netflix. A atriz também protagoniza a série Ela Quer Tudo.

Mamoudou Athie – Ramsay Cole

Em Jurassic World 3, Ramsay Cole é o diretor de comunicação da Biosyn, uma sinistra corporação que desempenha um papel importantíssimo na trama de Domínio.

Inicialmente, o personagem desaprova as intenções sombrias da organização, e por isso, é forçado a lutar contra seu próprio idealismo.

“A Biosyn é introduzida como essa organização brilhante, na qual verdadeiros gênios trabalham pelo progresso da humanidade. Mas em seu núcleo, a corporação é motivada por pura ganância”, comentou Mamoudou Athie.

Você, provavelmente, conhece Mamoudou Athie por sua performance como Dan Turner na série de mistério Arquivo 81, da Netflix.

Dichen Lachman – Soyona Santos

Na trama de Jurassic World 3, Soyona Santos representa a conexão entre a Biosyn e o submundo criminoso do comércio de dinossauros.

Embora tenha um papel vilanesco em Domínio, Soyona nunca coloca a mão na massa. Ao invés disso, contrata mercenários para o trabalho sujo.

“Ela é forte, durona e determinada. No final das contas, só quer fazer seu trabalho. Ela é uma personagem muito ambígua”, revelou a intérprete de Soyona Santos.

Dichen Lachman é conhecida por interpretar Jiaying na série Agents of SHIELD, da Marvel; Reileen Kawahara no thriller de ficção científica Altered Carbon e Ms. Casey na série Severance.

Jurassic World: Domínio já está em cartaz nos cinemas brasileiros. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.