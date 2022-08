Continência ao Amor: Tudo o que sabemos sobre a sequência

Sucesso na Netflix, Continência ao Amor aparece em destaque no Top 10 de vários países – incluindo os Estados Unidos e o Brasil. Tocante, romântico, e cheio de reviravoltas, o longa arrancou lágrimas até mesmo dos espectadores mais durões. Quem já conferiu a trama quer saber: o filme terá uma continuação no streaming?

“Uma música e um militar prestes a ir para a guerra se casam por conveniência. Mas uma tragédia transforma esse relacionamento de fachada em realidade”, afirma a sinopse oficial de Continência ao Amor.

Baseado em um livro homônimo, escrito por Tess Wakefield, Continência ao Amor traz Sofia Carson (Descendentes) e Nicholas Galitzine (Cinderela) como os protagonistas Cassie e Luke.

Explicamos abaixo tudo que já se sabe sobre a continuação de Continência ao Amor na Netflix; confira.

Continência ao Amor terá sequência na Netflix?

Até o momento, a Netflix não confirmou a produção de uma sequência para Continência ao Amor.

No entanto, isso não significa que as portas estão fechadas para uma possível continuação. Afinal de contas, o filme garantiu ótimos números de audiência na plataforma.

Em muitos casos, a Netflix costuma demorar de 2 semanas a 3 meses para divulgar o destino de suas produções originais.

Ou seja: se a plataforma der o sinal verde para Continência ao Amor 2, a continuação deve ser confirmada até outubro de 2022.

Quem retorna em Continência ao Amor 2?

Caso a Netflix opte pela produção de Continência ao Amor 2, grande parte do elenco principal pode retornar no novo filme.

Sendo assim, os fãs podem aguardar a volta de Sofia Carson e Nicholas Galitzine como os protagonistas Cassie e Luke.

Além de protagonizar Continência ao Amor, Sofia Carson também produziu a trilha sonora do longa.

O elenco de Continência ao Amor conta também com Breana Raquel (Riley), Chosen Jacobs (Frankie), Nicholas Duvernay (Armando), Kaitlin Huwe (Kyl), Kendall Chappell (Mila), Asante Jones (Coronel Yarvis), A.J. Tannen (Dr. Greyson) e Cat Kaylin (Rose).

De que fala Continência ao Amor 2?

Como citamos anteriormente, Continência ao Amor é baseado em um livro homônimo, escrito por Tess Wakefield.

O desfecho do livro – assim com a conclusão do filme da Netflix – parece não deixar espaço para uma possível continuação.

Continência ao Amor oferece um final satisfatório para a história de Cassie e Luke, terminando sem pontas soltas.

Desse modo, se a Netflix decidir produzir uma continuação para o longa, o novo filme pode focar na trajetória de Cassie e Luke após o casamento.

Uma opção interessante seria mostrar como o casal lida com a chegada dos filhos e com os problemas de Luke no universo militar.

Data de estreia de Continência ao Amor 2 na Netflix

Como você já percebeu, a Netflix ainda não deu sinal verde para a continuação de Continência ao Amor.

Se a plataforma confirmar a sequência ainda em 2022, as filmagens do novo longa podem começar no final do ano.

Nesse sentido, Continência ao Amor 2 pode chegar ao catálogo da Netflix em meados de 2023.

Enquanto isso, você pode conferir Continência ao Amor – junto com outros filmes de romance – na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.