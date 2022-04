Continuação de Dirty Dancing é anunciada com estrela do original

35 anos depois do lançamento de Dirty Dancing – Ritmo Quente, uma continuação foi anunciada, com retorno de Jennifer Grey ao papel de Frances ‘Baby’ Houseman.

O anúncio foi feito durante o CinemaCon, mas não foi exibido qualquer trecho da vindoura sequência.

Mais detalhes sobre trama, elenco, ou início das filmagens, não foram divulgadas. O filme parece estar ainda nos estágios iniciais de desenvolvimento.

‎”Jennifer Grey retorna ao Kellerman’s no próximo capítulo”, disse uma narradora com imagens originais de ‎‎Dirty Dancing‎‎ durante a apresentação da Lionsgate no CinemaCon.

Dirty Dancing já teve continuação

O filme original foi lançado em 1987 e trouxe Grey ao lado de Patrick Swayze. O longa foi produzido pela Vestron, estúdio conhecido mais pelos seus filmes de terror lançados diretamente em home vídeo.

A franquia Dirty Dancing já ganhou duas novas iterações anteriormente. Primeiro o prelúdio Dirty Dancing 2: Noites de Havana, que se passa durante a revolução cubana, em 1959.

Depois, o original ganhou um remake, em 2011, mas que também foi um fracasso.

Ainda não há previsão de estreia para a continuação de Dirty Dancing.