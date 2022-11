Convencido? Diretor faz declaração polêmica sobre Vingadores: Ultimato

A franquia Vingadores está prestes a se expandir com mais dois filmes, Vingadores: Dinastia Kang e Vingadores: Guerras Secretas. Estes dois longas serão lançado após o sucesso absoluto que foi Vingadores: Ultimato.

No entanto, um dos diretores do filme da Marvel relembrou sobre o projeto, e fez uma declaração bastante polêmica sobre o longa-metragem.

“Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores têm de lidar com a perda de amigos e entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água e comida, Steve Rogers e Natasha Romanov lideram a resistência contra o titã louco”, afirma a sinopse.

O elenco do filme conta com Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Brie Larson, Jeremy Renner, e muitos outros.

O ápice da Marvel

Em entrevista para a Variety, Joe e Anthony Russo, ambos diretores da Marvel, foram questionados se algum outro filme poderia igualar ou superar Vingadores: Ultimato.

O longa-metragem arrecadou em seu primeiro final de semana 1,2 bilhão de dólares, enquanto teve uma bilheteria total de mais de 2,7 bilhões de dólares.

Segundo Joe Russo, não é possível que isso realmente aconteça de novo, enquanto Anthony revelou ter sido uma ideia difícil de acreditar.

“Isso nunca vai acontecer de novo. Esse foi o ápice daquela era do cinema. Quando começamos nosso estúdio, a AGBO, já sentíamos os ventos mudando”, disse Joe.

Anthony Russo revelou ter ficado um pouco desapontado com a bilheteria do filme em um momento, pois queria que todos apreciassem apenas a trama.

“É sempre sobre a narrativa também desses filmes no mercado. Como foi? Quebrou um recorde? Ele bateu o último? Esse material é realmente crítico para a vida de um filme. E, claro, esperávamos que ele quebrasse o recorde internacional. Porque isso é uma história, certo?”, comentou o diretor.

Muitos fãs desejam ver os diretores retornando para o MCU em algum momento, embora seja uma questão muito difícil.

Ambos são fãs da saga Guerras Secretas, e gostariam de dirigir um projeto sobre isso. O filme ainda não possui nenhum diretor, apenas o roteirista, Michael Waldron.

Em uma entrevista anterior, os irmãos Russo sentiram que seria um trabalho incrível e difícil para se fazer, mas comentaram que Vingadores: Guerras Secretas seria muito maior que Vingadores: Guerra Infinita ou Vingadores: Ultimato.

“Guerras Secretas é incrivelmente ambicioso. Seria maior que Guerra Infinita e Ultimato. É um empreendimento enorme e esses dois filmes foram realmente muito difíceis de fazer”, disse ele. “Então, tentando imaginar fazer outros dois filmes ainda maiores do que esses dois, teremos que dormir com isso.”

Vingadores: Ultimato está disponível no Disney+.

