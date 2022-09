Coringa 2: Ator de Maze Runner entra para o elenco

Coringa 2: Folie à Deux, continuação do aclamado longa de 2019, adicionou Jacob Lofland ao seu elenco para o que foi descrito como um “papel chave” no filme.

O ator é conhecido pela franquia Maze Runner e seu personagem estará preso no Asilo Arkham e fará amizade com Arthur Fleck (Joaquin Phoenix).

O retorno de Phoenix e do diretor Todd Phillips já era esperado após o sucesso de mais de 1 bilhão de dólares do primeiro filme. Lady Gaga também já se juntou ao elenco e interpretará Arlequina. Outros nomes confirmados são os de Brendon Gleeson (Olho-Tonto da franquia Harry Potter) e Catherine Keener (Percy Jackson e o Ladrão de Raios).

Pouco tempo depois do anúncio da escalação feito pelo The Hollywood Reporter, as especulações sobre o personagem interpretado por Lofland começaram. Mas com tão poucas informações sobre o novo longa do Palhaço do Crime, talvez tenhamos que esperar mais um tempo até termos alguma confirmação.

Joaquin Phoenix retorna como Coringa

O filme deve continuar os eventos de Coringa, lançado em 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar. As filmagens começarão em breve.

O título oficial do longa-metragem é Joker: Folie à Deux, que em tradução literal fica Coringa: Loucura a Dois.

Coringa 2 terá direção de Todd Phillips, que também comandou o primeiro filme. A produção terá o formato de um musical, mas ainda não se sabe como isto funcionará. Lady Gaga completa o elenco.

Os detalhes da história do filme estão sendo mantidos em segredos, no entanto, foi revelado que a história vai se passar no Hospital Arkham.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

Sobre o autor Redação