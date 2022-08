Coringa 2: Fãs estão surtando com Lady Gaga como Arlequina

A cantora e atriz Lady Gaga que está no elenco de Joker: Folie à Deux (Coringa 2) e os fãs não estão sabendo lidar com isso.

Especulada para ser a Arlequina em Coringa 2, a atriz de Casa Gucci revelou um vídeo do longa-metragem, mostrando o Palhaço do Crime dançando com alguém.

Continua depois da publicidade

Com o retorno de Joaquin Phoenix, ao que parece, a dança de Coringa seria com Arlequina, visto que a personagem no filme possui corações próximo de sua bochecha.

Nas redes sociais, os fãs estão surtando com a notícia, comemorando o fato da artista viver a icônica personagem.

“É por isso que nós estávamos esperando”, tuitou um fã.

“Oh Gaga, você vai arrasar nesse papel”, disse mais um fã.

“Ainda estou chocada demais, alguém me ajude, por favor”, escreveu outra fã.

“SIM!!!”, comemorou mais um.

“Ahh estou gritando”, disse outra fã.

Veja o teaser e as reações dos fãs, abaixo.

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

Joaquin Phoenix retorna como Coringa

O filme deve continuar os eventos de Coringa, lançado em 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar. As filmagens começarão em breve.

Coringa 2 terá direção de Todd Phillips. A produção terá o formato de um musical, mas ainda não se sabe como isto funcionará.

Os detalhes da história do filme estão sendo mantidos em segredos, no entanto, foi revelado que a história vai se passar no Hospital Arkham.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.