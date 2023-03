Coringa 2: Joaquin Phoenix volta a Gotham em vídeo do set

Pouco ainda foi revelado de Joker: Folie à Deux (Coringa 2), além de esparsas informações, uma imagem de Joaquin Phoenix de volta ao papel titular e uma primeira imagem de Lady Gaga como a Arlequina. Agora um vídeo do set indica que o filme não vai se passar inteiramente dentro do Asilo Arkham, como se imaginava.

O novo filme da DC, muito aguardado pelos fãs, está com a produção à todo vapor no começo deste ano.

Nos tuites abaixo, Joaquin Phoenix pode ser visto correndo em pânico por Gotham City, aparentemente perseguido por imitadores.

Um parece exatamente como Fleck fez no ato final do primeiro filme, e não podemos deixar de nos perguntar se tudo isso pode estar na cabeça do vilão.

Veja abaixo.

Nouvelle image de Joaquin Phoenix sur le tournage de #Joker : Folie à Deux ! 🃏 pic.twitter.com/9lNKQNentK — 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐞𝐭 (@DC_DailyPlanet) March 4, 2023

Joaquin Phoenix filming Joker: Folie à Deux in downtown Los Angeles today pic.twitter.com/ixBqjhcCFL — Joaquin Phoenix Updates (@jphoenixupdates) March 4, 2023

Le tournage de "#Joker : Folie à Deux" se déroule maintenant dans les rues de Los Angeles ! pic.twitter.com/6G5lJ4yvwa — 𝐓𝐡𝐞 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐞𝐭 (@DC_DailyPlanet) March 4, 2023

Joaquin Phoenix retorna como Coringa

O filme deve continuar os eventos de Coringa, lançado em 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar.

O título oficial do longa-metragem é Joker: Folie à Deux, que em tradução literal fica Coringa: Loucura a Dois.

Coringa 2 terá direção de Todd Phillips, que também comandou o primeiro filme. O elenco conta com Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland.

Os detalhes da história do filme estão sendo mantidos em segredos, no entanto, foi revelado que a história vai se passar no Hospital Arkham.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.