Coringa 2: Lady Gaga canta em vídeo do set

Depois das fotos de Lady Gaga como Arlequina, um vídeo do set de Coringa 2 (Joker: Folie à Deux) traz a voz da artista cantando.

No Twitter, o usuário @jokerfolienews compartilhou uma espiada em Gaga cantando como Arlequina no set de Coringa 2.

O vídeo não mostra Lady Gaga efetivamente, mas claramente trata-se da voz dela. Tendo em vista que o filme é um musical, não vem como grande surpresa o fato dela cantar na obra.

Confira abaixo:

🚨 LADY GAGA CANTANDO NO SET DE "JOKER: FOLIE À DEUX" – #Joker2 🎬🃏 pic.twitter.com/lflVulzGcI — Joker Folie News (@jokerfolienews) March 30, 2023

Joaquin Phoenix retorna como Coringa

Coringa 2 deve continuar os eventos do filme de 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar – incluindo de Melhor Ator para Joaquin Phoenix.

O título oficial do longa-metragem, que será um musical, é Joker: Folie à Deux, que em tradução literal fica Coringa: Loucura a Dois.

Além do retorno de Joaquin Phoenix como Coringa, o elenco também traz Lady Gaga como Arlequina, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland.

Coringa 2 terá direção de Todd Phillips, que também comandou o primeiro filme.

Os detalhes da trama do filme estão sendo mantidos em segredos, no entanto, foi revelado que a história vai se passar no Hospital Arkham.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.