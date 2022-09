Coringa 2 pode corrigir grande erro do primeiro filme

Um novo rumor sugere que Coringa 2: Folie à Deux pode ser contado de uma nova perspectiva, o que poderia corrigir alguns fatores que geraram críticas negativas ao Coringa de 2019.

Quando a continuação da história do vilão da DC foi anunciada em junho de 2021 não tínhamos informações além do retorno do diretor Todd Philips e do ator Joaquin Phoenix. Mais de um ano depois temos a confirmação de Lady Gaga como Arlequina, além das participações de Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e o retorno de Zazie Beetz como Sophie.

Continua depois da publicidade

O primeiro longa de 2019 foi um sucesso impressionante, chegando à sexta bilheteria do ano e ganhando vários prêmios, inclusive o Oscar de Melhor Ator para Joaquin Phoenix. Apesar disso, o filme teve que enfrentar críticas sobre o tratamento de mulheres na trama.

Arthur Fleck passa os dias perseguindo e fantasiando um relacionamento com sua vizinha Sophie, além de matar a própria mãe após se sentir traído e assumir matar sua psiquiatra na cena final do filme. A violência realmente faz parte do Coringa, mas com a história sendo contada por sua perspectiva, todas as suas atitudes violentas contra mulheres acabou não se dando bem com o público.

Uma nova perspectiva em Coringa 2

Um novo rumor sobre a continuação pode atenuar os problemas do público com o tratamento das mulheres no filme de 2019. A história poderá ser contada pelos olhos da Arlequina de Lady Gaga, com ela sendo, de fato, a protagonista . Essa escolha pode afastar as críticas e se voltar ao que deu certo no primeiro longa.

Com a história de Arthur Fleck sendo aprofundada e sua personalidade estabelecida, podemos ter um novo estudo de personagem com Arlequina na continuação. A personagem provavelmente será psiquiatra do Coringa em Arkham onde, segundo a origem em outras mídias, ela irá se contagiar com a loucura do palhaço do crime.

Isso abre muito espaço para uma continuação que mantenha o peso do filme original, mas que consiga renovar as questões da narrativa, focando em uma nova personagem mas ainda dependendo do Coringa de Joaquin Phoenix para funcionar.

Coringa 2: Folie à Deux ainda deve ser lançado no dia 4 de outubro de 2024, o primeiro filme pode ser conferido na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Soldeira