Coringa já revelou como Arthur pode conhecer a Arlequina de Lady Gaga

A nova aposta da DC, Joker: Folie à Deux (Coringa 2), sequência musical do sucesso de 2019, é um dos filmes mais aguardados do gênero de heróis.

O final do filme Coringa mostra Arthur Fleck, já transformado no Coringa, preso no Hospital Arkham, enquanto conversa com a psiquiatra do local.

Após alguns momentos, ele é visto saindo da sala, com as algemas e os sapatos marcados de sangue no chão, indicando que ele matou a psiquiatra que não lhe deu ouvidos.

Porém, o que muitos não prestaram atenção é que Coringa já mostrou como Arthur pode conhecer a Arlequina de Lady Gaga (via ScreenRant).

A paixão louca entre os dois

O primeiro filme funcionada como um estudo de personagem, e agora, o segundo mostrará um personagem construído, com a introdução da Arlequina.

A versão de Arlequina de Lady Gaga pode ter seu próprio enredo, evitando ter que explicar ao público sobre suas representações anteriores.

Harleen Quinzel é uma psiquiatra que trabalha no Asilo Arkham, e nas histórias da DC, ela foi manipulada pelo Coringa, ficando apaixonada pelo vilão.

O novo filme vai apresentar isso, a origem do amor louco entre os dois personagens, que já foi vista nas telonas em Esquadrão Suicida.

O longa ainda vai contar com alguns elementos musicais, com Gaga podendo ter, pelo menos, uma performance musical na produção.

Lady Gaga estrelou Nasce Uma Estrela e Casa Gucci, e vem sendo um nome prolífico na indústria cinematográfica nos últimos anos.

Sua habilidade com a música pode ajudá-la a se sair melhor em Coringa 2, e auxiliar Joaquin Phoenix e parte do elenco para o musical da DC.

No primeiro filme, o Coringa foi apoiado por uma multidão, e na sequência, seu status pode ser já de uma celebridade. Com isso, ele facilmente consegue manipular quem quiser, incluindo transformar sua nova psiquiatra em sua parceira de crime.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira