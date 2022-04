Corra para assistir: franquia de Tom Cruise deixa Netflix em breve

Fãs de Tom Cruise precisam correr contra o tempo. Afinal de contas, uma das melhores franquias do ator está prestes a deixar a Netflix. Os filmes de Missão Impossível estão com os dias contados na plataforma, e em breve, não poderão ser assistidos no catálogo brasileiro da plataforma.

Assinantes da Netflix já sabem, mas não custa lembrar: o catálogo da plataforma é rotativo. Além de lançar produções originais, a plataforma realiza uma espécie de “aluguel” de títulos de outras produtoras.

Esse contrato vigora por um prazo pré-determinado, normalmente de um ano. Após esse tempo, a plataforma pode optar pela renovação do “aluguel” ou pela remoção dos títulos – o que vai acontecer com Missão Impossível

Mas afinal, quando os filmes de Missão Impossível deixam a Netflix? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber. Confira a data confirmada.

Quando Missão Impossível deixa o catálogo da Netflix?

Missão Impossível é uma das franquias de ação mais populares de todos os tempos. Muitos fãs não sabem, mas ela é baseada na série de TV de mesmo nome, criada por Bruce Geller entre os anos 60 e 80.

Produzida e protagonizada por Tom Cruise, a franquia Missão Impossível acompanha as aventuras de Ethan Hunt, um agente da IMF (Impossible Missions Force).

O primeiro filme – batizado apenas de Missão Impossível – chegou aos cinemas em 1996.

Após o primeiro Missão Impossível, a franquia de Tom Cruise lançou Missão Impossível 2 (2000), Missão Impossível 3 (2006), Missão Impossível: Protocolo Fantasma (2011), Missão Impossível: Nação Secreta (2015) e Missão Impossível: Efeito Fallout (2018).

Todos os 6 filmes estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix – pelo menos até o momento.

Atualmente, Missão Impossível já conta com mais 2 filmes confirmados nos cinemas.

Missão Impossível 7 – com o título original Mission: Impossible: Dead Reckoning Part One – tem previsão de estreia para 14 de julho de 2023. O longa já sofreu vários atrasos e adiamentos, em parte devido à pandemia de Covid-19.

Já Missão Impossível 8, que deve ser o último filme da franquia, chega aos cinemas em 28 de junho de 2024. Em ambos os filmes, Tom Cruise retorna como Ethan Hunt.

Além de Tom Cruise, a franquia Missão Impossível conta com alguns dos maiores astros de Hollywood em seu elenco – como Jon Voight, Kristin Scott Thomas, Thandiwe Newton, Brendan Gleeson, Philip Seymour Hoffman, Simon Pegg, Jeremy Renner, Léa Seydoux, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Angela Bassett, Vanessa Kirby e Michelle Monaghan.

Os fãs de Missão Impossível querem saber: quando os filmes de ação serão removidos do catálogo brasileiro da Netflix?

A franquia Missão Impossível deixa a Netflix em 1 de maio de 2022. Ou seja: o último dia para maratonar os filmes é 30 de abril de 2022 (domingo).