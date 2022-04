Cosplayer lança campanha para ser o próximo Coringa em filme do Batman

O ator e cosplayer Anthony Misiano já chamou a atenção algumas vezes ao longo dos anos por conta dos cosplays de Coringa dele. Agora, ele lançou uma campanha para ser escalado no papel do vilão do Batman.

No Instagram e TikTok, o ator disse que não cabe a ele a decisão, deixando no ar que os fãs precisam pedir à Warner Bros. para ele ser escolhido para o papel.

‎”Olá, eu sou Anthony Misiano. Acredite ou não, eu sou um ator. Eu sou um membro da SAG, eu interpretei personagens na TV, eu estive em muitos comerciais, estrelei em um show de um homem só que tem algumas críticas muito gentis”, começa o vídeo do ator.

“Todos os anos, inúmeras pessoas me dizem: ‘Ei, você deveria interpretar o Coringa oficialmente em alguma coisa da DC’. E eu sempre digo: ‘Ei, não funciona assim. Não depende de mim. Ele então enfatiza: ‘Não depende de ‎‎mim’, antes de olhar para o espectador. ‘Estou apenas lançando a ideia'”.

‎Veja o vídeo, abaixo.

Batman está no HBO Max

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas e também pode ser assistido no HBO Max.