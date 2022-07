“Cotado” para Wolverine, ator esclarece reunião com a Marvel

Em entrevista com a MTV News, o ator Taron Egerton esclareceu o seu comentário sobre ter ido a uma reunião com Kevin Feige, o presidente do Marvel Studios.

Ele é um dos principais “cotados” para novo Wolverine, embora nunca tenha sido oficialmente associado ao papel.

Agora, Taron Egerton contou que, durante a sua reunião com a Marvel, eles não chegaram a conversar sobre o papel de Wolverine.

Era apenas uma reunião geral, e na verdade aconteceu faz alguns anos. Desde então, o ator não teve mais contato com Kevin Feige.

“A realidade é que tive uma reunião geral com Kevin Feige cerca de quatro anos atrás. Eu disse que adorava os filmes, e que adoraria fazer parte de algo.”

“Ele respondeu: ‘Seria ótimo se pudéssemos encontrar algo para você.’ Fui embora e nunca mais conversei com ele desde então.”

“Eu checo o meu e-mail a cada cinco minutos, por sinal. Eu cheguei a mencionar um personagem durante aquela reunião, mas não era o Wolverine.”

Ator recusou proposta para interpretar Ciclope

Taron Egerton confirmou ainda que recebeu uma proposta para interpretar o Ciclope na época em que os X-Men estavam com a Fox.

No entanto, o ator admitiu que recusou o papel porque não considerou que era uma oportunidade interessante em sua carreira.

“Não me importo em dizer isso. Realmente aconteceu. Aconteceu, de verdade. Acho que eu nunca tinha falado sobre isso.”

“Sendo sincero, acho que não deu certo porque eu não queria interpretar um personagem que não mostra os olhos durante uma franquia inteira.”

“Na minha opinião, os olhos são a janela para a alma. Seria desafiador, é claro. Mas não achei que era interessante.”

O Marvel Studios desenvolve um reboot de X-Men, mas ainda não existe previsão de lançamento.

