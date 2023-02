Creed 3 é inspirado em Dragon Ball e Naruto, revela Michael B. Jordan

Creed 3 promete trazer o duelo épico entre o personagem titular de Michael B. Jordan e o vilão de Jonathan Majors. Jordan revelou que o filme se inspirou em animes como Naruto e Dragon Ball.

Voltando à franquia que surgiu a partir dos filmes de Rocky, Jordan está dirigindo e estrelando a terceira iteração de Creed, afirmando recentemente que não só haverá várias referências de anime, mas um soco específico foi inspirado em nada menos que Dragon Ball Z.

Ao conversar com a IGN, Jordan discutiu as influências do anime nas próximas lutas de Adonis Creed, com o terceiro filme da série colocando-o contra seu ex-amigo Damian Anderson, interpretado por Jonathan Majors.

“Você já viu tantas lutas ao longo da franquia Rocky e Creed, e eu realmente queria dar o meu toque pessoal nisso, sabe? Como fazer essas lutas diferentes, e você sabe, de Hajime no Ippo, Megalo Box, Naruto, a My Hero Academia, todos esses animes diferentes que eu assisti crescendo, há um espírito inerente a eles em como eles lutam”, disse Michael B. Jordan

Quando Jordan foi perguntado na entrevista se havia um momento específico que mais exemplifica a influência dos animes, o ator afirmou que há especificamente um “soco de Dragon Ball Z” que os fãs de anime devem ficar de olho:

“Eu diria que do universo de Dragon Ball Z, há um soco… [na] luta minha com Damian, onde há um soco de Dragon Ball Z que está lá”.

Mais sobre Creed 3

Além de estrelar Creed 3, Michael B. Jordan também dirige o filme – essa é sua estreia na direção. O roteiro foi escrito por Ryan Coogler, Keenan Coogler, e Zach Baylin.

Jonathan Majors faz sua estreia na franquia interpretando o vilão Damian – Major também poderá ser visto em breve como o vilão Kang em Homem-Formiga 3. Tessa Thompson e Florian Munteanu completam o elenco de Creed 3.

Uma ausência importante será a de Sylvester Stallone como Rocky Balboa. O astro, no entanto, continua sendo creditado como produtor.

Creed 3 será lançado em 3 de março.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.