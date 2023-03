Creed 3: O que aconteceu a Rocky? Por que Stallone não está no filme

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Creed 3 traz grandes reviravoltas para a história do boxeador titular, interpretado por Michael B. Jordan. O filme, no entanto, não conta com Sylvester Stallone como Rocky Balboa. Sendo assim, o que aconteceu com o personagem? E por que Sly não está no filme?

“O preço da vitória! Adonis Creed enfrenta seu antigo amigo de infância em uma luta épica”, diz a sinopse oficial de Creed 3.

Além de Michael B. Jordan (Pantera Negra) como Adonis Creed, o filme traz Jonathan Majors, o Kang de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, como Damian ‘Dame’ Anderson, o novo adversário do protagonista.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o paradeiro de Rocky Balboa em Creed 3; veja porque Sylvester Stallone não está no filme.

Por que Rocky e Stallone não aparecem em Creed 3?

Os filmes de Creed vieram da franquia Rocky, e de maneira impressionante, ganharam o coração da crítica especializada e garantiram ótimos números de bilheteria.

Nos dois primeiros filmes de Creed, Rocky Balboa – o personagem de Sylvester Stallone – desempenha um papel importante com o treinador de Adonis Creed.

O astro, inclusive, foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por sua excelente performance.

Porém, Sly não aparece em Creed 3. A ausência de Rocky Balboa no novo filme pode ser explicada pelo relacionamento conturbado entre Stallone e Irwin Winkler, produtor da franquia.

Muito antes do lançamento de Creed 3, Stallone já havia afirmado estar “insatisfeito” com a condução da franquia, que é bem mais sombria que a de Rocky Balboa.

O roteiro de Creed 3 é escrito por Keenan Coogler e Zach Baylin. Para Stallone, a trama do longa, que traz uma figura do passado de Adonis em busca de vingança, é “negativa demais”.

“É uma situação lamentável, pois sei o que poderia ter sido feito. Levaram a franquia a uma direção diferente da que eu teria adotado”, comentou Stallone em um papo com a imprensa.

O ator também disse que, apesar de não gostar da maneira como a história é desenvolvida, deseja tudo de bom para o futuro da franquia.

“É uma filosofia diferente, só isso. Desejo tudo de melhor para eles. Mas sou muito sentimental. Gosto de ver meus heróis apanhando, mas não curto vê-los em um espaço tão sombrio”, afirmou o ator.

Creed 3 não explica a ausência de Stallone. Por outro lado, o novo filme cita Rocky Balboa em alguns momentos.

No decorrer do filme, Adonis Creed diz, por exemplo “você sabe quantas pessoas ligaram a TV para assistir o Apollo enfrentando o Rocky?’, fazendo referência à franquia original.

Você já pode assistir Creed 3 nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.