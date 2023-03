Creed 3 supera Homem-Formiga 3 e quebra recorde de bilheteria

Creed 3 está se saindo ainda melhor que o esperado e superou Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania na bilheteria.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania sofreu a maior queda de bilheteria da história da Marvel em seu segundo fim de semana e agora é derrotado novamente. Creed III está com a melhor estreia da franquia nos cinemas.

Ele arrecadou US$ 22 milhões na sexta-feira, incluindo US$ 5,45 milhões da pré-estreia. A Amazon / MGM está estimando que trará US$ 51,1 milhões em seus primeiros três dias, embora outros estejam prevendo um total de até US$ 55 milhões.

Orçado em US$ 75 milhões, Creed 3 é o longa mais caro da trilogia.

Mais sobre Creed 3

Além de estrelar Creed 3, Michael B. Jordan também dirige o filme – essa é sua estreia na direção. O roteiro foi escrito por Ryan Coogler, Keenan Coogler, e Zach Baylin.

Jonathan Majors faz sua estreia na franquia interpretando o vilão Damian – Major também poderá ser visto em breve como o vilão Kang em Homem-Formiga 3. Tessa Thompson e Florian Munteanu completam o elenco de Creed 3.

Uma ausência importante será a de Sylvester Stallone como Rocky Balboa. O astro, no entanto, continua sendo creditado como produtor.

Creed 3 será lançado em 3 de março no Brasil.

