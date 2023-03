Creed 3 vai derrotar Homem-Formiga 3 em estreia nos EUA

Creed 3 levará a melhor em sua batalha contra o novo filme da Marvel, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, nas bilheterias.

Segundo projeções inicias (via Variety), o filme, que estreia nesta quinta no Brasil e sexta nos EUA, deve arrecadar entre US$ 36 milhões e US$ 40 milhões em seu primeiro fim de semana, enquanto Homem-Formiga 3 deve faturar entre US$ 16 milhões e US$ 19 milhões no mesmo período.

A bilheteria de estreia de Creed 3 também será a melhor da franquia; o longa original teve abertura de US$ 29,6 milhões enquanto a sequência fez US$ 35,5 milhões.

Orçado em US$ 75 milhões, Creed 3 é o longa mais caro da trilogia.

Mais sobre Creed 3

Além de estrelar Creed 3, Michael B. Jordan também dirige o filme – essa é sua estreia na direção. O roteiro foi escrito por Ryan Coogler, Keenan Coogler, e Zach Baylin.

Jonathan Majors faz sua estreia na franquia interpretando o vilão Damian – Major também poderá ser visto em breve como o vilão Kang em Homem-Formiga 3. Tessa Thompson e Florian Munteanu completam o elenco de Creed 3.

Uma ausência importante será a de Sylvester Stallone como Rocky Balboa. O astro, no entanto, continua sendo creditado como produtor.

Creed 3 será lançado em 3 de março no Brasil.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.