Crepúsculo: Filha de Bella e Edward cresceu e hoje está belíssima

Os fãs dos filmes de Crepúsculo devem lembrar que Bella Swan e Edward Cullen, personagens de Kristen Stewart e Robert Pattinson, tiveram uma filha na telona: Renesmee. A menina, assim como os pais, foi inspirada nos livros de Stephanie Meyer. Até por isso, o papel foi bastante comentado em Hollywood.

No final das contas, quem conseguiu o papel de Renesmee foi Mackenzie Foy, quando tinha apenas 11 anos. A jovem atriz apareceu nos dois filmes finais da franquia, A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1, de 2011, e A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2, de 2012.

Desde a sua grande estreia nas telonas, muitos fãs podem ter parado de acompanhar a carreira de Foy. Atualmente, a atriz já conta muitas histórias importantes em Hollywood.

Antes de ser descoberta pela produção de Crepúsculo, Foy teve uma infância como a de muitas crianças. Era apenas uma menina que adorava correr pelo jardim, vestindo trajes de banho ou ainda com a barriga de fora, como a própria famosa já mostrou nas redes sociais. Assim como muitas garotas, a jovem era “a Princesa” do pai e da mãe.

Antes de estrear na Saga Crepúsculo, Foy teve uma carreira como modelo infantil. A então desconhecida trabalhou para marcas como Ralph Lauren, Gap e Disney.

Esse contato ajudou a jovem atriz a entrar com tudo na indústria de Hollywood. Primeiro, apareceu em séries como Hawaii Five-O. E assim, foi descoberta e conseguiu o papel de Renesmee.

O que aconteceu com Foy?

A atriz apenas aumentou o seu currículo. Poucos fãs devem ter notado, mas a famosa apareceu em Invocação do Mal, de 2013. No terror, Foy viveu Cindy, uma das moradoras de uma fazenda amaldiçoada.

Foi também nesse filme que a atriz ganhou uma de suas melhores amigas. A famosa trabalhou com Joey King e as duas andam juntas até hoje.

Seguindo em sua carreira, Foy teve mais dois papéis desde Invocação do Mal. Em 2014, trabalhou no cultuado Interestelar. A garota vive Murphy Cooper, a filha do personagem de Matthew McConaughey. Além do astro, a jovem ainda teve a oportunidade de atuar com Jessica Chastain e Anne Hathaway.

Depois, em 2018, atuou em O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos, da Disney. Foy é a protagonista Clara. O papel a colocou em mais um novo patamar dentro de Hollywood, sendo uma das grandes promessas da nova geração.

Em 2020, a atriz teve o mais recente trabalho, Beleza Negra: Uma Amizade Verdadeira.

Além disso, a famosa segue trabalhando com marcas famosas. Ainda em 2018, Foy voltou a se reunir com Kristen Stewart, a Bella de Crepúsculo. As duas participaram da campanha de uma linha especial da Chanel.

Em seu tempo livre, Foy tem duas paixões. Uma é o seu cão Firefly, que sempre aparece em seu Instagram e a outra é o Taekwondo, em que a atriz é faixa preta.

Confira abaixo como está hoje a Renesmee de Crepúsculo:

