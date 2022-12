Criador de O Exterminador do Futuro indica novo filme, mas do lado das máquinas

A franquia O Exterminador do Futuro está mal das pernas, mas se há alguém que pode salvá-la é justamente seu criador, James Cameron. O diretor, que recentemente lançou Avatar: O Caminho da Água, disse que um reboot da franquia está sendo discutido e com uma nova abordagem.

Cameron deu início à franquia de ficção científica com seu icônico filme de 1984, O Exterminador do Futuro, estrelado por Arnold Schwarzenegger como um assassino ciborgue do futuro.

Continua depois da publicidade

A sequência de 1991 foi um grande sucesso, mas as iterações subsequentes da série não se saíram bem, com muitos se questionando se a franquia morreu de vez.

Mas parece que O Exterminador do Futuro ainda não acabou. No podcast Smartless, com Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, para promover Avatar: O Caminho da Água, Cameron deu uma atualização sobre o futuro de sua outra grande franquia de ficção científica.

Arnold Schwarzeneggger em O Exterminador do Futuro 2

James Cameron e o futuro da franquia

Ele confirmou que as conversas realmente estão acontecendo em relação a um possível relançamento. Cameron então indicou a nova direção que ele tomaria.

“Bem, os filmes Avatar são sobre o meio ambiente; Se eu fosse fazer outro filme de O Exterminador do Futuro e talvez tentar lançar aquela franquia novamente, que está em discussão, mas nada foi decidido, eu faria muito mais sobre o lado da IA, ao invés de robôs maus enlouquecidos“, disse o diretor.

Cameron agora deixou claro que entende que é hora de tentar algo novo com a franquia após o beco sem saída de Destino Sombrio.

Isso provavelmente significa deixar as estrelas originais de O Exterminador do Futuro, Linda Hamilton e Schwarzenegger para trás. Mas também pode significar afastar-se da premissa que caracterizou a série desde o primeiro filme.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.