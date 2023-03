Criador de Peaky Blinders vai escrever novo filme de Star Wars

Steven Knight, o criador de Peaky Blinders, foi contratado para escrever um dos próximos filmes de Star Wars, informou a Variety.

Knight substituirá os roteiristas Damon Lindelof (Watchmen) e Justin Britt-Gibson (Counterpart), que deixaram o projeto, e escreverá o filme que será dirigido por Sharmeen Obaid-Chinoy, vencedor de dois Oscars de melhor documentário e que fez sua estreia como diretor de live-action na série Ms. Marvel.

Mais informações sobre o filme, incluindo seu possível título, devem ser anunciadas na Star Wars Celebration, que vai começar no dia 7 de abril.

Outro filme de Star Wars que segue em desenvolvimento é o de Taika Waititi (Thor: Amor e Trovão), que deve ser lançado em dezembro de 2025. Segundo a Variety, além de dirigir o longa, o diretor também deve ter um papel na produção.

Enquanto o futuro de Star Wars no cinema segue a passos lentos, a saga se expande na TV, com as séries The Mandalorian, Andor e as vindouras The Acolyte, Skeleton Crew e Ahsoka.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.