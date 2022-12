Crise nas Infinitas Terras teria filme com Henry Cavill antes de mudanças na DC

Dwayne Johnson está tentando moldar o universo DC há anos. Além de ter trabalhado em Adão Negro, ele queria criar um universo mais consciente dos fãs, incluindo trazer de volta Henry Cavill como Superman. Mas, aparentemente, a Warner já queria fazer isso com um filme de Crise nas Infinitas Terras.

Johnson saiu publicamente para afirmar que havia pressionado para que Cavill fosse trazido de volta, apenas para receber respostas retumbantes de não e resistência feroz.

Ele afirmou que se recusava a aceitar um não como resposta, já que seu relacionamento pessoal com Cavill (seu parceiro de negócios e agente Dany Garcia também é agente de Cavill) significava que o negócio era fácil de fechar.

O próprio Cavill anunciou seu retorno como Superman no Instagram alguns dias após o lançamento do filme.

Sobre o assunto, The Rock declarou:

“Sinto que isso serve não apenas ao Adão Negro, mas a todo o Universo DC”, disse Johnson.

“Mais importante do que isso, isso serve aos fãs. E é isso que você quer que seu objetivo. Então, sim, telefonemas, reuniões… Isso levou anos. Seis anos para fazer isso. Por seis anos continuamos falando sobre isso, e eles continuaram dizendo não. Agora, essa liderança não existe mais e inauguramos uma nova era do Universo DC”, continuou.

A antiga liderança a que ele se refere é a de Walter Hamada. Hamada trabalhou para a Warner Bros. por mais de 15 anos e atuou como presidente da DC Films por quatro anos.

Ele dirigia a produtora de filmes DC desde 2018 e renovou um contrato em janeiro de 2021, que deveria durar dois anos, que foi interrompido antes da chegada de James Gunn e Peter Safran como co-chefes da DC Studios.

Adão Negro e Superman do DCEU

Adeus Crise nas Infinitas Terras

No entanto, conforme novo relatório do The Hollywood Reporter, parece que Johnson pode não estar totalmente correto sobre Hamada.

O relatório afirma que, antes da produção de Adão Negro, Hamada tinha seus próprios planos para trazer Henry Cavill de volta. E o projeto que ele estava planejando era Crise nas Infinitas Terras.

As participações especiais de atores nos próximos filmes da DC, como Michael Keaton e Ben Affleck no próximo The Flash, foram descritas como “migalhas de pão” para um futuro filme inspirado na história.

Para os não iniciados, a minissérie Crise nas Infinitas Terras apresenta várias linhas do tempo e heróis de outras Terras dimensionais – não muito diferente da atual Saga do Multiverso da Marvel Studios.

Parece que não veremos esse filme mais.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.