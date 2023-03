Criticado reboot de filme de terror ganha nova chance na Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, O Grito tem tudo para fazer o maior sucesso na plataforma. Lançado em 2020, o longa foi detonado pela crítica especializada, e agora, ganha uma nova chance no streaming. O filme de terror é um reboot do longa homônimo, que por sua vez, é um remake de um assustador filme japonês.

O Grito – The Grudge, no título original – é um filme americano de terror e suspense psicológico. Produzido por Sam Raimi (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura), o filme tem roteiro e direção de Nicolas Pesce (Os Olhos de Minha Mãe).

Detonado pela crítica especializada, o filme tem apenas 20% de aprovação no site Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de O Grito na Netflix; confira!

Conheça a assustadora história de O Grito na Netflix

Embora seja um reboot da franquia O Grito – que fez muito sucesso nos anos 2000 com um filme protagonizado por Sarah Michelle Gellar – a trama de O Grito é ambientada no mesmo período em que ocorrem os eventos do filme de 2004 e de suas duas sequências diretas.

No centro da trama de O Grito está uma presença sobrenatural sanguinária, sempre em busca de vingança.

“Um caso assustador leva a detetive Muldoon até uma casa amaldiçoada com uma terrível história de ódio e violência”, diz a sinopse oficial de O Grito na Netflix.

O filme acompanha a história da detetive Muldoon, uma inteligente investigadora que é chamada para investigar uma série de mortes misteriosas ocorridas em uma sinistra residência.

Lá, ela não demora a perceber uma presença sobrenatural que a faz questionar a própria sanidade.

Como os outros filmes da franquia O Grito, o longa de 2020 conta com ótimos sustos e cenas realmente assustadoras.

Se você curtiu a trama, não deixe de assistir à minissérie japonesa Ju-on: Origens na Netflix. A produção é ambientada no mesmo universo do longa.

Quem está no elenco de O Grito?

O elenco de O Grito é liderado por Andrea Riseborough como a talentosa detetive Muldoon, contratada para investigar uma série de assassinatos.

Atualmente, Riseborough está indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua performance no drama To Leslie (ainda sem data de estreia no Brasil).

Demián Bichir, de filmes como Godzilla vs. Kong e A Freira, vive o detetive Goodman, parceiro de Muldoon na investigação.

John Cho, do suspense Buscando…, e Betty Gilpin, da série de comédia GLOW, interpretam Peter e Nina Spencer, um casal de corretores imobiliários que se envolve com a misteriosa casa do filme.

O elenco principal de O Grito é completado por Lin Shaye, a Elise da franquia Insidious, como Faith Matheson.

Você já pode assistir O Grito na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.