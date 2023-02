Críticas de Homem-Formiga 3 abalam roteirista: “Realmente triste”

O roteirista de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Jeff Loveness, foi encarregado de criar o filme mais ambicioso do herói até agora.

Os resultados foram um tanto desastrosos. Não só Quantumania é um dos filmes da Marvel mais mal avaliados da história, mas o filme caiu 69% nas bilheterias em seu segundo fim de semana, a maior queda de bilheteria da história da Marvel.

“Para ser honesto, essas críticas me pegaram de surpresa”, disse Loveness recentemente ao The Daily Beast. “Eu estava em um ponto muito baixo… Essas não foram boas críticas, e eu fiquei tipo, ‘O que aconteceu?'”.

“Estou muito orgulhoso do que escrevi para Jonathan [Majors] e Michelle Pfeiffer [cientista Janet Pym]”, acrescentou Loveness. “Eu achei que era uma coisa boa, sabe? E então eu estava apenas desanimado, e eu estava realmente triste com isso”.

Loveness ficou de bom humor depois que ele decidiu participar de uma exibição pública de Quantumania depois que as críticas negativas saíram. O roteirista ouviu enquanto os membros da plateia riam de muitas das piadas que ele adicionou ao roteiro.

“Eu fiquei tipo, ‘Deus! Não, os críticos estão errados! Eu tenho razão! MODOK é ótimo!'”, disse ele sobre assistir ao filme no fim de semana de estreia. “Estou muito feliz com isso no geral, e acho que aprendi a levar um soco esta semana. E agora que aprendi que não sou tão ruim, posso simplesmente continuar fazendo as coisas.”

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

