Críticos detonam filme da Netflix com estrela de 50 Tons de Cinza

Os críticos estão detonando o novo filme da Netflix com estrela de Cinquenta Tons de Cinza.

Dakota Johnson parece não estar com tanta sorte assim. Persuasão, que adapta o romance de 1816 de Jane Austen, não vem sendo bem elogiado.

O novo filme da atriz que vai estrelar Madame Teia para Marvel, ainda não estreou no streaming. No entanto, diversos críticos do mundo inteiro estão dando opiniões negativas sobre o longa-metragem (via We Got This Covered).

Boa parte da crítica especializada aponta que o espírito do trabalho de Austen não é bem capturado. Além disso, eles dizem que o filme talvez sofrerá menos críticas pelo público não familiarizado com as obras da escritora.

Além disso, Carrie Cracknell, que dirige o filme, foi o foco de críticas, relatando que ela sequer leu o romance de Austen.

Veja algumas reações, abaixo.

Filme é comparado com Bridgerton, mas de uma forma pior

“Persuasão não é bobo e nem séria o suficiente. É escravo de Bridgerton, com um elenco daltônico e valores feministas superficiais, mas nunca chega a ser tão grande”, revela a crítica do iNews.

“Nossa recatada protagonista Anne Elliot é para sempre fazendo tomadas arrogantes e monólogos irônicos para a câmera, tomando goles desesperados de uma garrafa de vinho tinto em particular”, diz o The Guardian.

“Ao tentar modernizar seu material original, Persuasão perdeu o foco da história que está contando”, revela o AwardsWatch.

“Em nenhum momento durante a estreia de Carrie Cracknell na direção você tem a sensação de que alguém realmente leu Persuasão”, detona o The Independent.

Carrie Cracknell é diretora, e Ron Bass e Alice Victoria Winslow atuam como roteiristas.

Além de Johnson, o elenco conta com Henry Golding, Cosmo Jarvis e Richard E. Grant.

Persuasão, novo filme com Dakota Johnson, estreia em 15 de julho na Netflix.

