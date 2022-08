Dalíland: Ezra Miller é Salvador Dalí em fotos da cinebiografia

Ezra Miller, de Liga da Justiça, e Ben Kingsley, de Homem de Ferro 3, darão vida a Salvador Dalí na cinebiografia Dalíland. As primeiras imagens dos dois como o famoso pintor surrealista já foram divulgadas pela Vanity Fair.

Dalíland é um dos projetos gravados por Miller antes da crise em sua carreira causada pelas acusações de ter cometido vários crimes. O ator já pediu desculpas por seus atos e buscará ajuda médica. As ações deixaram em dúvida seu papel no já filmado The Flash do DCEU.

Ben Kingsley, que irá interpretar Salvador Dalí em uma fase mais velha, está confirmado na série do herói Magnum da Marvel, e apareceu recentemente no filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

“Nós dividimos cenas, mas não interagimos realmente,” Kingsley conta para a Vanity Fair. “Eu vi que ele estava completamente imerso no processo do Dalí jovem, rendendo sua alma para dar vida à outra. Tem uma cena em que ele fala e eu murmuro suas palavras como uma lembrança.”

Confira imagens de Ben Kingsley e Ezra Miller como Salvador Dalí.

Mais sobre Dalíland

Dalíland será focado no casamento de Salvador Dalí e sua esposa Gala, contado pela perspectiva de um jovem assistente chamado James. O longa terá um viés inspirado em O Grande Gatsby, segundo o diretor Mary Harron, comparando o personagem James a Nick Carraway, interpretado por Tobey Maguire na adaptação de 2013 do clássico de F. Scott Fitzgerald.

“Nós começamos olhando para Dalí nos anos 1970, o Dalí mais velho, com flashbacks do Dalí mais jovem filmadas como um filme antigo. Esse formato foi muito animador pra mim,” disse o diretor recentemente em uma entrevista. “Ezra tinha algo como três dias entre finalizar Animais Fantásticos e começar The Flash, e insistiu em vir fazer nosso filme.”

Dalíland terá sua estréia mundial no dia 17 de setembro no Festival Internacional de Cinema de Toronto, que será entre os dias 8 e 18 de setembro.

