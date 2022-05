Daniel Radcliffe está irreconhecível e estranho no trailer de seu novo filme

Foi divulgado o trailer de Weird: The Al Yankovic Story, novo filme com Daniel Radcliffe, mundialmente conhecido por ter interpretado Harry Potter.

O ator está bastante diferente com a sua caracterização para interpretar “Weird Al” Yankovic, que conquistou grande sucesso na música com as suas paródias.

Weird: The Al Yankovic Story também terá a participação de Evan Rachel Wood, estrela de Westworld, como Madonna.

Confira abaixo o trailer de Weird: The Al Yankovic Story, com Daniel Radcliffe, conhecido ator da franquia Harry Potter.

Filme com Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe estrela Weird: The Al Yankovic Story como “Weird Al” Yankovic, um músico que se tornou conhecido por suas paródias de grandes sucessos.

A cinebiografia com o astro de Harry Potter deve misturar drama com um estilo cômico, abordando os detalhes da peculiar vida de “Weird Al” Yankovic.

O próprio “Weird Al” Yankovic está envolvido com o projeto, colaborando como co-roteirista. Ele também deve ser um dos produtores do longa-metragem.

Ainda não há data de lançamento para Weird: The Al Yankovic Story, com Daniel Radcliffe e Evan Rachel Wood.