Daniel Radcliffe precisou usar tipoia em cenas de Harry Potter

As filmagens da franquia Harry Potter foram bastante árduas para o elenco – principalmente para Daniel Radcliffe (Harry), Emma Watson (Hermione) e Rupert Grint (Rony). O intérprete do protagonista, inclusive, teve que usar uma tipoia em algumas gravações da saga.

Nos cinemas, é importante lembrar, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Mostramos abaixo por que Daniel Radcliffe precisou usar uma tipoia nas gravações de Harry Potter; confira!

Coruja fez Daniel Radcliffe usar tipoia em cenas de Harry Potter

A coruja Hedwig, definitivamente, é o pet mais icônico da franquia Harry Potter. A coruja das neves é um personagem por si só, com sentimentos que, muitas vezes, nem mesmo Harry consegue entender.

Nas gravações da franquia, no entanto, a coruja que “interpretou” Hedwig deixou as coisas bem mais difíceis para Daniel Radcliffe.

Em um papo com a apresentadora americana Ellen DeGeneres, o astro revelou que, nos primeiros filmes da saga, teve que usar uma tipoia em todas as cenas com Hedwig.

Como o ator ainda era uma criança, não tinha força suficiente para carregar uma coruja adulta nos braços por um longo período de tempo.

Para solucionar esse problema, a equipe de produção de Harry Potter apostou na magia do cinema.

“Naquelas cenas, eu usava uma tipoia por baixo da capa. Meu braço ficava cansado demais, e aí, eles fizeram essa tipoia para mantê-lo na mesma posição, sem que eu precisasse fazer nada”, disse o ator.

Uma coruja das neves adulta, como a que interpretou Hedwig em Harry Potter, pesa cerca de 2 quilos.

Nas gravações da franquia Harry Potter, Daniel Radcliffe contracenou com 7 Hedwigs diferentes. E nesse caso, estamos falando somente sobre as corujas reais.

Em algumas cenas da saga, a coruja era apenas uma espécie de fantoche, manipulada por um dublê. Já nas sequências de ação, Hedwig era produzida inteiramente de computação gráfica.

A fiel coruja de Harry Potter, vale lembrar, morre no início de As Relíquias da Morte Parte 1. A coruja é assassinada por um Comensal da Morte anônimo na “Batalha dos 7 Potters”.

De acordo com J.K. Rowling, a morte de Hedwig representa a “perda da inocência” de Harry Potter.

