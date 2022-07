Daniel Radcliffe revela o motivo hilário por que continuou interpretando Harry Potter

Hoje em dia é difícil imaginar outro ator além de Daniel Radcliffe como Harry Potter, mas a permanência dele na franquia dependia apenas dele próprio. O astro revelou o motivo hilário pelo qual permaneceu na saga.

Radcliffe foi escalado como Potter para o filme de estreia Harry Potter e a Pedra Filosofal em 2001, quando ele tinha 12 anos.

Ele apareceu como o personagem titular em cada filme, terminando sua jornada no último, Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2, quando ele tinha 22 anos, efetivamente passando sua infância e início dos 20 anos no Mundo Mágico.

Radcliffe apareceu em vários projetos desde que terminou a série Harry Potter, incluindo Um Cadáver Para Sobreviver com Paul Dano, Horns, Armas em Jogo e mais.

Por que o ator continuou como o bruxinho

Enquanto aparecia no A24 Podcast, Radcliffe discutiu sua carreira, incluindo seu tempo interpretando Harry Potter, dando uma razão hilária para interpretar o papel por 10 anos.

O ator disse que seus pais lhe perguntavam todos os anos se ele ainda estava interessado em voltar e interpretar Potter em outro filme, ao qual Radcliffe sempre respondia: “Sim. Eu odeio a escola”. Claro, Radcliffe não saiu da escola, por si só, mas teve seus estudos feitos no set, o que ele obviamente preferia.

“Minha mãe e meu pai me perguntavam entre cada filme, basicamente, ‘Você ainda está gostando e quer voltar?’ Eu sempre pensei: ‘Sim. Eu odeio a escola.'”

A série Harry Potter continuou sem Radcliffe na franquia Animais Fantásticos, que teve um sucesso moderado em comparação, com a última entrada, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, sofrendo a maior queda de bilheteria até agora.

Filmes de Harry Potter estão disponíveis pela HBO Max.

