Dave Bautista não espera interpretar Bane em filme da DC

O ator Dave Bautista, estrela de Guardiões da Galáxia, não está esperando interpretar o vilão Bane em algum filme da DC.

Inimigo do Batman, Bane foi o responsável por quebrar a coluna do personagem, tanto nos quadrinhos quanto no filme Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge. No longa, Tom Hardy interpretou o vilão.

Continua depois da publicidade

Em recente entrevista, Bautista, que é a escolha dos fãs para viver o personagem, não está inclinado a interpretá-lo. Segundo o ator, ele não sabe se consegue lidar com a parte física, visto que já tem uma idade mais avançada (via Heroic Hollywood).

“Tive conversas com James Gunn sobre isso, mas acho que a direção em que ele está se inclinando, reiniciando completamente todo o universo. Ele está começando do zero e começando mais jovem e fresco e acho que você precisa fazer isso”, disse ele. “Acho que para o Universo DC ser revivido, você precisa começar do zero, e acho que precisa começar com atores mais jovens.”

” Você precisa começar a planejar os próximos 15 anos, e não acho que você possa fazer isso comigo. E eu entendo isso. Não acho que neste ponto da minha carreira possa mais fazer justiça a Bane. Só não sei se conseguiria lidar com a parte física e não acho que teria longevidade para planejar os filmes com antecedência. Então, eu simplesmente não sei se eu seria esse cara”, concluiu o ator.

Ator da Marvel queria ser o vilão do Batman

Em muitas entrevistas e até nas redes sociais, Dave Bautista afirmava que queria ser o Bane na DC.

Como o Batman ganhou uma nova história nos cinemas, agora com Robert Pattinson no papel principal, o astro gostaria de ter interpretado o vilão.

Ele ainda comentou, anteriormente, que teve até reunião com a DC e pediu para ser o Bane.

“Eu quero tanto ser Bane que eu fui para Warner Bros, tive um encontro com eles, tive um encontro com a DC, e disse, ‘Eu quero ser Bane’. Eu não estou brincando. Eles me disseram, ‘Não estamos nem escalando ele’. E eu respondi, ‘Não me importo, vou ser ele’”, contou Dave Bautista.

Além disso, Dave Bautista quase esteve em O Esquadrão Suicida, de James Gunn. Porém, o ator acabou não conseguindo assumir o papel não revelado, ficando de fora do filme da DC.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.