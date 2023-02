Dave Bautista pede para Netflix papel em filme de Gears of War

O ator Dave Bautista, de Guardiões da Galáxia, expressou seu interesse em estrelar a adaptação cinematográfica do game Gears of War, que será produzida pela Netflix.

Em entrevista à Variety, Bautista diz que está esperando o convite do serviço de streaming para estrelar a produção:

Continua depois da publicidade

“Eu realmente espero que eles me convidem. É um papel que procuro há anos e sinto que poderia trazer muito coração para Marcus Fenix [protagonista dos games]. Eu realmente acho. Acho que faria justiça a esse papel. Eu me sinto confiante nisso, então espero que isso apareça para mim e teremos essa conversa [com a Netflix] de uma maneira diferente em algum momento”, disse o ator.

Ator da Marvel queria ser o vilão do Batman

O ator também chegou a manifestar anteriormente seu desejo de viver Bane, vilão do Batman, em algum filme da DC, mas admitiu em recente entrevista que não está mais esperando interpretar o personagem.

Dave Bautista atualmente está em cartaz nos cinemas brasileiros no filme Batem à Porta.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.