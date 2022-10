David Ayer mostrou sua versão do Esquadrão Suicida para um fã; veja a reação

Após o sucesso da campanha dos fãs pelo corte de Zack Snyder da Liga da Justiça, o apelo para Esquadrão Suicida de 2016 ganhar um corte do diretor foi intensificado. E parece que David Ayer mostrou sua versão para um fã.

O primeiro filme de Esquadrão Suicida foi uma bomba de críticas negativas quando chegou aos cinemas em 2016. A decepção dos fãs foi espelhada pelo diretor David Ayer, que alegou que sua visão para o filme havia sido totalmente arruinada pelos produtores da Warner.

Realmente, antes do lançamento houveram notícias preocupantes de refilmagens com tom mais engraçado para o filme sobre o grupo de vilões. Isso era visível na diferença do tom de um trailer para o outro, com o primeiro sendo muito mais sombrio que o segundo.

Isso deixou fãs curiosos para saber o que estaria na versão original de Ayer, que o diretor já afirmou que existe. Recentemente um fã alegou que assistiu o misterioso corte.

O corte de Ayer teria uma mensagem mais profunda

Segundo o fã disse em seu Twitter, o próprio David Ayer mostrou sua versão do filme. Ele disse:

“Eu tive a honra de ver O Corte por David Ayer. 2 horas e 23 minutos de incrível! Uma história totalmente diferente! Esqueça a versão dos cinema. Esse filme tem uma mensagem mais profunda.”

O diretor retuitou a mensagem, confirmando que realmente mostrou seu corte de Esquadrão Suicida para um fã. Mas agora que temos ainda mais indícios que o corte realmente existe, e que talvez realmente seja melhor que a versão dos cinemas, é possível que a Warner libere o corte de Ayer?

Mesmo com o diretor jogando lenha ne fogueira de tempos em tempos, é improvável que sua versão do filme veja a luz do dia. A Warner já deixou sua posição sobre o assunto clara, diversas vezes.

Executivos do estúdio declaram que se arrependeram de lançar o Snyder Cut da Liga da Justiça, isso porque o lançamento feito para satisfazer os fãs acabou saindo pela culatra, com o público se revoltando ainda mais com a liderança da Warner Bros.

Mesmo com a luta de Ayer pelo seu corte de Esquadrão Suicida, já fazem 6 anos do lançamento do filme, e a DC já lançou uma nova versão da equipe dirigida por Taika Waititi que foi um sucesso e gerou a série derivada Pacificador. Vemos cada vez mais a Warner querer se afastar dos seus fracassos no início do DCEU, tornando muito difícil que o filme de 2016 seja revisitado pelo estúdio.

Esquadrão Suicida está disponível na HBO Max, junto com as outras obras do universo DC.

